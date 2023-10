"राजस्थान की जनता फैसला सुनाने के लिए तैयार फिर आएगी कांग्रेस सरकार"- सचिन पायलट

Highlights राजस्थान में 200 सीटों के लिए 23 नवंबर को वोटिंग होगी प्रदेश में कांग्रेस को दोबारा ला रहे हैं या फिर दूसरी पार्टी को मौका देंगे इधर राजस्थान का रण जीतने का दावा तमाम पार्टियों की ओर से किया जाने लगा है

नई दिल्ली: राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में 200 सीटों के लिए 23 नवंबर को वोटिंग होगी। इस बार मतदाता तय करेंगे कि वह प्रदेश में कांग्रेस को दोबारा ला रहे हैं या फिर दूसरी पार्टी को मौका देंगे।

इधर राजस्थान का रण जीतने का दावा तमाम पार्टियों की ओर से किया जाने लगा है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा कि पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है।

सचिन पायलट ने कहा है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने राजस्थान चुनाव को लेकर कहा कि प्रदेश की जनता अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है। प्रदेश की कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मैदान में तैयार खड़ी है।

पायलट ने कहा, "मुझे विश्वास है कि इस बार कांग्रेस नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। इस बार के परिणाम कुछ ऐसे होंगे जो आज से 25-30 साल में नहीं हुआ। इस बार भी प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार बनाने वाली है। हालांकि, पायलट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम नहीं लिया। इससे राजनीति के गलियारों में चर्चा तेज होने लगी है कि क्या गहलोत और सचिन पायलट में सबकुछ ठीक है या नहीं।

