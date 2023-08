राजेंद्र गुढ़ा ने खोला 'लाल डायरी' का राज, पढ़कर सुनाए कुछ पन्ने, गहलोत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Highlights राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी पढ़कर सुनाई राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कहा कि राजस्थान सरकार उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने की योजना बना रही है

जयपुर: राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजेंद्र गुढ़ा ने 'लाल डायरी' के कुछ पन्ने पढ़ते हुए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने जेल जाने की आशंका भी जाहिर की। गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने की योजना बना रही है।

राजेंद्र गुढ़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके हाथ में कुछ पन्ने थे जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि ये उसी 'लाल डायरी' के पन्ने हैं जिसमें कथित रूप से गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार के सबूत हैं। जेल जाने की आशंका जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, "अगर मैं जेल भी गया तो डायरी में नए खुलासे होंगे। इस डायरी में भ्रष्टाचार का ब्योरा है। लाल डायरी में अशोक गहलोत सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के सारे सबूत हैं। वे मेरे खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने की योजना बना रहे हैं।"

#WATCH | Jaipur: Rajendra Gudha, Former Rajasthan minister & Congress leader while reading some pages of a red diary made allegations of corruption in RCA.



He also expressed his apprehension about going to jail and says, "Even if I go to jail, there will be new revelations in…