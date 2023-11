Rajasthan Elections 2023 Updates: 11 बजे तक 12.09 प्रतिशत मतदान, पाली में राजनीतिक दल के एजेंट की मौत, जानें अपडेट

Highlights शनिवार को सुबह 11 बजे तक 12.9 प्रतिशत मतदान हुआ है। जयपुर जिले के कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र में 12.04 प्रतिशत मतदान हुआ है। जयपुर जिले में सबसे कम मतदान बगरू में हुआ, जहां 7.86 प्रतिशत वोट पड़े।

Rajasthan Elections 2023 Updates: राजस्थान में मतदान धीरे-धीरे बढ़ रहा है। कई मतदाता, युवा और बुजुर्ग भी सुबह सात बजे मतदान शुरू होने से पहले ही मतदान केंद्रों पर कतार में खड़े हो गए। राज्य में 5.25 करोड़ से अधिक पात्र मतदाता 1,862 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें से लगभग 33% 30 वर्ष से कम उम्र के हैं।

#WATCH | Rajasthan CM Ashok Gehlot casts his vote in Sardarpura assembly constituency pic.twitter.com/VvyN5lCdG1 — ANI (@ANI) November 25, 2023

मुख्यमंत्री गहलोत ने जोधपुर में मतदान किया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को जोधपुर में मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। गहलोत अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। मतदान के बाद उन्होंने कहा, ‘‘राजस्थान में जो माहौल है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि सरकार हमारी बनेगी।

राजस्थान में ‘अंडरकरंट’ (समर्थन की शांत लहर) चल रहा है।’’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पक्ष में ‘अंडरकरंट’ होने का पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दावा खोखला है। गहलोत ने कहा, ‘‘अंडरकरंट का हमारा दावा ठोस है।’’ राज्य में मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ। शाम छह बजे तक वोट डाले जाएंगे।

VIDEO | "I had an opportunity to visit several districts and I can say that there is one-sided wave in the favour of Congress due to the work we have done in the last five years," says Congress leader @JitendraSAlwar after casting his vote in Alwar.#RajasthanElection2023… pic.twitter.com/u9GhqMFfzL — Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2023

राज्य की 200 विधानसभा सीट में से 199 पर मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ। करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया है। मतदान शाम छह बजे तक होगा।राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को सुबह 11 बजे तक 12.9 प्रतिशत मतदान हुआ है।

VIDEO | "People are enthusiastic. There is an undercurrent. People will vote on our governance, our schemes, guarantees. We will form government again," says Rajasthan CM @ashokgehlot51 after casting his vote in Jodhpur.#RajasthanElection2023#AssemblyElectionsWithPTIpic.twitter.com/oZp8H889ci — Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2023

जयपुर जिले के कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र में 12.04 प्रतिशत मतदान हुआ जो जिले के 19 निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। सुबह नौ बजे तक शाहपुरा में 11.78 प्रतिशत, झोटवाड़ा में 11.28 प्रतिशत, चाकसू में 11.07 प्रतिशत और विराट नगर में 11.04 प्रतिशत (सभी जयपुर में) मतदान हुआ। जयपुर जिले में सबसे कम मतदान बगरू में हुआ, जहां 7.86 प्रतिशत वोट पड़े।

VIDEO | "I have given my life to the Congress party, and I am glad that I did the right work. Congress is different from other parties. Our emotion is different, we do not work for power, we work for service (of the people)," says Congress leader Girija Vyas after casting her… pic.twitter.com/uvw9KhEbcP — Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2023

राजस्थान: राजनीतिक दल के एजेंट की मौत

राजस्थान के पाली जिले में एक राजनीतिक दल के एजेंट की शनिवार को मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि एजेंट शांति लाल की संभवत: हृदय गति रुकने के कारण मौत हुई। एक अधिकारी ने बताया कि सुमेरपुर निर्वाचन क्षेत्र में बूथ संख्या 47 पर राजनीतिक दल के एजेंट शांति लाल मतदान केंद्र पर ही गिर गये।

VIDEO | Rajasthan elections 2023: Mahant Balaknath, BJP candidate from Tijara assembly constituency, inspects a polling booth in Alwar district.#AssemblyElectionsWithPTI#RajasthanElection2023pic.twitter.com/S0gswZgork — Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2023

अधिकारी ने बताया कि शांति लाल को पहले नजदीकी अस्पताल और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने कहा, "संभवत: हृदय गति रुकने के कारण ऐसा हुआ।" राज्य की 200 विधानसभा सीट में से 199 पर मतदान शनिवार सुबह सात बजे शुरू हो गया। करणपुर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के निधन के कारण इस सीट पर मतदान स्थगित कर दिया गया है।

VIDEO | Rajasthan elections 2023: "Congress will win with a thumping majority as every section of society is with us. Her (Vasundhara Raje) claim (about there being an undercurrent in favour of BJP) is false," says Rajasthan CM @ashokgehlot51.#AssemblyElectionsWithPTI… pic.twitter.com/f8IvQj1m5E — Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2023

