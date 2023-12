Bhajanlal Sharma: पीएम मोदी से मिले राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और बैरवा भी मिले, फोटो शेयर कर लिखा...

Highlights मंत्रिमंडल विस्तार सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम ने एक्स पर तस्वीरें शेयर की हैं। पहली बार के विधायक बने शर्मा ने शुक्रवार को शपथ ली थी।

Bhajanlal Sharma: राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा भी पीएम से मिले। ऐसी चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम ने एक्स पर तस्वीरें शेयर की हैं। पहली बार के विधायक बने शर्मा ने शुक्रवार को शपथ ली थी।

नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी। लिखा कि आज राजधानी दिल्ली में माँ भारती के परम उपासक, 'नए, सशक्त व आत्मनिर्भर भारत' के शिल्पकार, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से स्नेहपूर्ण भेंट कर उनका आशीर्वाद व आत्मीय मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी… pic.twitter.com/VjFPOep89L — Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) December 21, 2023

प्रधानमंत्री के ओजस्वी सानिध्य ने 'लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय' के संकल्प को साकार करने के लिए नई ऊर्जा का संचार किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में वीर वीरांगनाओं की पावन धरा राजस्थान में हमारी सरकार सेवा, सुशासन और विकास का स्वर्णिम अध्याय लिखेगी व प्रदेश उन्नति के नए आयामों को स्पर्श करेगा। जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत!

मुख्यमंत्री शर्मा इसके बाद देश के गृहमंत्री अमित शाह से मिले। एक्स पर लिखा कि करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत, कर्मयोगी, कुशल संगठनकर्ता व राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाने वाले यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह से आज आत्मीय भेंट की तथा उनका स्नेहपूर्ण आशीर्वाद व ओजस्वी मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके निरंतर सहयोग व मार्गदर्शन में 'नए भारत का नया राजस्थान' उन्नति के सुपथ पर तीव्र गति से अग्रसर होगा व प्रगति की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। अपना बहुमूल्य समय एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार माननीय गृह मंत्री जी!

Rajasthan CM Bhajanlal Sharma along with Deputy CMs Diya Kumari and Dr Prem Chand Bairwa meet Union Home Minister Amit Shah in Delhi pic.twitter.com/nBrPRo6wde — ANI (@ANI) December 21, 2023

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शिष्टाचार मुलाकात की। शर्मा शाम को मुख्यमंत्री निवास (सीएमआर) पहुंचे और गहलोत से मुलाकात की। सीएमआर में फिलहाल गहलोत रह रहे हैं। एक सरकारी बयान के अनुसार ''यह दोनों के बीच एक शिष्टाचार मुलाकात थी।''

Rajasthan CM Bhajanlal Sharma paid a courtesy call on former CM Ashok Gehlot, at his residence in Jaipur today. pic.twitter.com/HyfZjQCjod — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) December 20, 2023

