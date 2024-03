IAF Aircraft Crash: जैसलमेर में एयरफोर्स का फाइटर प्लेन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, धूं-धूं जलकर हुआ खाक

Highlights राजस्थान के जैसलमेर में स्थित जवाहर नगर कॉलोनी में एक हादसा हो गया हादसे में पायलट सकुशल बचने में कामयाब रहा दूसरी तरफ पीएम जैसलमेर के पोखरण में मौजूद हैं

जयपुर: जैसलमेर की जवाहर कॉलोनी के पास एयरफोर्स का फाइटर विमान दुर्घटना का शिकार हो गया है। हालांकि पायलट सकुशल बचने में कामयाब रहा है। दूसरी तरफ राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का शुभारंभ करने और घरेलू रक्षा प्रौद्योगिकियों को देखने के लिए मंगलवार को गुजरात और राजस्थान का दौरे पर हैं।

#WATCH | Rajasthan | A Light Combat Aircraft (LCA) Tejas of the Indian Air Force crashed near Jaisalmer today during an operational training sortie. The pilot ejected safely. A Court of Inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident. pic.twitter.com/3JZf15Q8eZ