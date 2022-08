US Open: सिमोना हालेप उलटफेर का शिकार, यूक्रेन की खिलाड़ी ने दी मात, मेदवेदेव और एंडी मरे ने जीते अपने मैच

न्यूयॉर्क: पिछले चैम्पियन दानिल मेदवेदेव ने अमेरिकी ओपन के पहले दौर में स्टीफन कोजलोव को 6- 2, 6-4, 6-0 से हराया । वहीं दुनिया की सातवें नंबर की खिलाड़ी सिमोना हालेप को यूक्रेन की डारिया स्निगुर ने 6-2, 0-6, 6-4 से हराकर उलटफेर कर दिया । जीत के बाद स्निगुर अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सकी क्योंकि उनके परिवार और रूस के हमले से जूझ रहे देश के लिये यह जीत काफी मायने रखती हैं ।

Take it in, Daria Snigur!



What a moment 😍 pic.twitter.com/Of6TV1MDjt