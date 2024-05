मोनाको जीपी 2024: केविन मैगनसैन, निको हुलकेनबर्ग और सर्जियो पेरेज संग हुई भयानक दुर्घटना, सामने आया वीडियो

मोनाको जीपी 2024: सर्किट डी मोनाको में मोनाको ग्रांड प्रिक्स में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जब सर्जियो पेरेज को केविन मैगनसैन और निको हुलकेनबर्ग जैसे खिलाड़ियों के साथ टक्कर में एक भयानक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। हालांकि, बताया गया कि तीनों ठीक हैं।

Cranes lifting cars, marshals clearing the track The clear up continues #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/heuNuToKYN

घटना के कारण पहले लैप के बीच ही दौड़ को लाल झंडी दिखा दी गई, यह तब तक दोबारा शुरू नहीं हुई जब तक कि मलबा साफ नहीं हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कम से कम दो वाहन एक साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें पेरेज का वाहन छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखर गया। हालांकि दुर्घटना भयानक थी, लेकिन मैक्सिकन ड्राइवर सुरक्षित थे।

The accident between Kevin Magnussen, Sergio Perez and Nico Hülkenberg that caused the Red Flag! 🚩#F1#Formula1#MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/oAQ7MLitTp