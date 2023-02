Saudi Pro League Matches 2023: रोनाल्डो ने दागे 4 गोल, अल नासर ने अल वेहदा को 4-0 से हराया, लीग फुटबॉल में 503 गोल पूरे किए

Highlights अल वेहदा को सऊदी प्रो लीग मैच में 4 . 0 से हराया। लीग फुटबॉल में उनके 503 गोल हो गए हैं।

Saudi Pro League Matches 2023: क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी नयी सऊदी अरब की टीम के लिये चार गोल दागे जिससे लीग फुटबॉल में उनके 503 गोल हो गए हैं। अपना 38वां जन्मदिन मनाने के चार दिन बाद रोनाल्डो ने अल नासर के लिये दोनों हाफ में दो दो गोल किये जिसकी मदद से उनकी टीम ने अल वेहदा को सऊदी प्रो लीग मैच में 4 . 0 से हराया।

Great feeling to have scored 4 goals and reaching my 500th league goal in a very solid win by the team!💪🏼

⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/o2ZfV6fYBu