Satwiksairaj Rankireddy: 565 किमी प्रति घंटा की रफ्तार, दुनिया के पहले खिलाड़ी, मलेशियाई खिलाड़ी का रिकॉर्ड टूटा

Satwiksairaj Rankireddy 2023: सात्विक के नाम से मशहूर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी ने इतिहास रच दिया। कोरिया ओपन के दौरान खेल में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहां स्मैश से 565 किमी/घंटा की आश्चर्यजनक गति दर्ज की।

Satwiksairaj Rankireddy breaks the Guiness World Record for the fastest smash in Badminton history! 🤩 He beats Tan Boon's (Malaysia) 2013 smash at 493 kmph, with a new record of 565 kmph! 🇮🇳💪 #SatwiksairajRankireddy #SKIndianSports pic.twitter.com/O2KrRhSZJD

सात्विक का स्मैश किसी फॉर्मूला वन कार द्वारा हासिल की गई 372.6 किमी प्रति घंटे की सबसे तेज रफ्तार से भी अधिक तेज था। महिला वर्ग में सबसे तेज बैडमिंटन ‘हिट’ का रिकॉर्ड मलेशिया की टेन पियर्ली के नाम रहा जिन्होंने 438 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से शॉट लगाया था।

Satwiksairaj Rankireddy has SHATTERED a decade-long standing Guinness World Record for the fastest badminton hit ever recorded by a massive 7⃣2⃣km/h!



The previous record was held by 🇲🇾's Tan Boon Heong whose smash in 2013 was at a speed of 493 km/h.#Badminton 🏸 pic.twitter.com/SutpEe8nSH