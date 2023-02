दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार चलाकर सचिन तेंदुलकर ने की महिंद्रा समूह की तारीफ, आनंद महिंद्रा ने दी प्रतिक्रिया

Highlights सचिन तेंदुलकर ने चलाई दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार पिनिनफेरिना बतिस्ता के फैन हुए क्रिकेट के भगवान पिनिनफेरिना बतिस्ता में सफर करना समय को चुनौती देने जैसा है- सचिन तेंदुलकर

हैदराबाद: हैदराबाद में ई-फॉर्मूला कार रेस का आनंद लेने पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने महिंद्रा की ओर से उतारी गई आधुनिक इलेक्ट्रिक कार पिनिनफेरिना बतिस्ता की सवारी की। इलेक्ट्रिक हाइपरकार की सवारी करने के बाद सचिन तेंदुलकर इससे खासे प्रभावित नजर आए और सोशल मीडिया पर कार की खूब तारीफ की।

रेसिंग कारों के शौकीन सचिन तेंदुलकर ने पिनिनफेरिना बतिस्ता की तारीफ में लिखा, "पिनिनफेरिना बतिस्ता इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब है कि क्या इलेक्ट्रिक कारें भविष्य हैं? इस कार में सवारी करना समय को चुनौती देने और भविष्य में उतरने जैसा है।" सचिन तेंदुलकर ने कार बनाने वाली कंपनी महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा और उनकी टीम की भी सराहना की।

The Pininfarina Battista had the perfect answer for “Are EVs the future?”.



It was so fast, we defied time and landed in the future!



A wonderful achievement by @anandmahindra & his team. Heartening to see Indian companies back cutting-edge, world class automobiles. pic.twitter.com/QWY1gmnigd