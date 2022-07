चोट के कारण विंबलडन से बाहर हुए राफेल नडाल, टूटा ग्रैंड स्लैम का सपना

Highlights 2 बार के ग्रैडस्लैम चैंपियन हैं राफेल नडाल अपने करियर के हाल के वर्षों चोटों से जूझते रहे हैं राफेल नडाल नडाल के पेट की मांशपेशियों में चोट लगी है

लंदन: स्टार टेनिस खिलाड़ी और 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्पेन के राफेल नडाल ने चोट की वजह से विंबलडन सेमीफाइनल से अपना नाम वापस ले लिया है। राफेल नडाल अपने पूरे करियर चोटों से जूझते रहे हैं। नडाल ने क्वार्टर फाइनल मुकाबला भी तेज पेट दर्द के साथ खेला था।

इससे पहले 2010 और 2018 के ऑस्ट्रेलियन ओपन क्वार्टर फाइनल में नडाल को घुटने की चोट का वजह से टूर्नामेंट बीच में ही छोड़ना पड़ा था। नडाल साल 2018 के यूएस ओपन सेमीफाइनल में भी चोट की वजह से पीछे हट चुके हैं।

22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता ने साल 2016 में कलाई की चोट के बावजूद फ्रेंच ओपन खेला था लेकिन दो राउंड के बाद ही उन्हें टूर्नामेंट छोड़ना पड़ा।

विंबलडन के सेमीफाइनल में नडाल का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के निक किर्जियोस के साथ होना था। लेकिन अब राफेल नडाल के बाहर होने के बाद निक किर्जियोस को वॉकओवर मिल गया है और वो अब सीधे फाइनल खेलेंगे।

नडाल के बाहर होने के बाद विंबलडन की तरफ से उन्हें टैग करके ट्वीट किया गया। विंबलडन ने लिखा, "मजबूत होकर वापस आओ, राफेल नडाल"

"If I keep going the injury will get worse and worse - I feel very sad to say that"



Come back stronger, @RafaelNadal 💪#Wimbledonpic.twitter.com/5yeQ3myiux