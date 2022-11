Pro Kabaddi League 2022: दबंग दिल्ली ने हरियाणा स्टीलर्स को 42-30 से हराया, आशु मलिक ने 100 रेड पूरे किए, पुनेरी पल्टन ने मारी बाजी

Highlights आशु मलिक ने 100 रेड पूरे कर लिए। दिल्ली के कप्तान नवीन ने स्टीलर्स के डिफेंडरों को शुरुआत से ही बैकफुट पर रखा। मुकाबले में 15 अंक जुटाए। दिल्ली की टीम मध्यांतर तक 23-13 से आगे थी।

Pro Kabaddi League 2022: नवीन कुमार के शानदार प्रदर्शन की बदौलत दबंग दिल्ली ने रविवार को यहां प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा स्टीलर्स को 42-30 से हरा दिया। आशु मलिक ने 100 रेड पूरे कर लिए। पुनेरी पल्टन ने बेगलुरु बुल्स को 35- 33 से हराया। हरियाणा पर 12 अंकों की जीत के साथ दबंग दिल्ली पांचवें स्थान पर है।

Paltan be like:



Humari sirf jagah badli hai 👊

Khelne ka andaaz nahi 😎



And with this, they become the table-toppers 🔝#vivoProKabaddi#FantasticPanga#BLRvPUNpic.twitter.com/XySt3T5Kxm — ProKabaddi (@ProKabaddi) November 20, 2022

They are the reigning champions 🙌

And they played like it 👊



Dabangs are back in the race for the Top 6 🏁#vivoProKabaddi#FantasticPanga#HSvDELpic.twitter.com/ebgaLS2VB3 — ProKabaddi (@ProKabaddi) November 20, 2022

दिल्ली के कप्तान नवीन ने स्टीलर्स के डिफेंडरों को शुरुआत से ही बैकफुट पर रखा और मुकाबले में 15 अंक जुटाए। दिल्ली की टीम मध्यांतर तक 23-13 से आगे थी और इसके बाद टीम को जीत दर्ज करने में अधिक परेशानी नहीं हुई।

Naveen Express doing what he does best 💪



The Dabang skipper bags a Super 🔟 😎#vivoProKabaddi#HSvDEL#FantasticPangapic.twitter.com/67OKPlhT0D — ProKabaddi (@ProKabaddi) November 20, 2022

Web Title: Pro Kabaddi League 2022 Dabang Delhi beat Haryana Steelers 42-30 captain Naveen kumar scored 15 points Ashu Malik 100 raid points Puneri Paltan beat Bengaluru Bulls 35-3