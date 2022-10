प्रो कबड्डी लीग 2022ः गुजरात जायंट्स ने पुनेरी पलटन को 47-37 से और तमिल थलाइवास ने पटना पाइरेट्स को 33-32 से दी मात, जानें प्वाइंट टेबल

Highlights तमिल ने पहली जीत दर्ज की। गत विजेता दबंग दिल्ली ने लगातर पांचवीं जीत दर्ज की। पटना पाइरेट्स के खिलाफ अधिक समय पिछड़ने के बावजूद 33-32 से जीत दर्ज की।

PKL 2022: गुजरात जायंट्स ने प्रो कबड्डी लीग मुकाबले में पुनेरी पलटन को 47-37 से हराया। गुजरात के लिए बड़ी जीत है। रेडर हिमांशु सिंह के शानदार प्रदर्शन से तमिल थलाइवास ने प्रो कबड्डी लीग मुकाबले में पटना पाइरेट्स के खिलाफ अधिक समय पिछड़ने के बावजूद 33-32 से जीत दर्ज की।

तमिलनाडु की टीम के लिए हिमांशु ने 11 जबकि नरेंदर ने नौ अंक जुटाए। थलाइवास की मौजूदा सत्र में यह पहली जीत है और टीम चार मैच में 10 अंक के साथ आठवें स्थान पर चल रही है। तमिल ने पहली जीत दर्ज की। गत विजेता दबंग दिल्ली ने लगातर पांचवीं जीत दर्ज की।

पीकेएल 2022-23 अंक तालिकाः

टीम प्वाइंट

दबंग दिल्ली केसी 25

जयपुर पिंक पैंथर्स 16

बंगाल वारियर्स 4 15

यूपी योद्धा 4 12

हरियाणा स्टीलर्स 4 11

