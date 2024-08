Paris Olympics 2024 LIVE Updates, Day 8: कुछ ही देर में हैट्रिक पर निशाना लगाएंगी मनु भाकर, भारत की बेटी से देश की आस

Paris Olympics 2024 LIVE Updates, Day 8: पेरिस में खेले जा रहे ओलंपिक 2024 में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर इतिहास रचने की तैयारी में हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के आठवें दिन यानि आज दोपहर 1 बजे से 25 मीटर पिस्टल फाइनल मुकाबले में मनु तीसरी बार मैडल लाने के प्रयास में निशाना लगाने वाली हैं।इस दौरान हर भारतीय की नजर मनु पर टिकी हुई है। दो कांस्य पदक जीतने के बाद, भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने की दहलीज पर हैं, जिससे वह ओलंपिक के एक ही संस्करण में तीन पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन जाएंगी।

अगर यह मुकाम हासिल कर लेती है, तो निस्संदेह वह भारत की सबसे सफल ओलंपियनों में से एक बन जाएगी।

Will Manu Bhaker Create History !



She will aim for #gold today and it will be her hatrick if she could wil.



All the best Manu!