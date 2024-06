Neeraj Chopra wins gold: झोली में एक और सोना, नीरज चोपड़ा धमाका, इतनी दूर फेंका भाला, स्वर्ण पदक जीत रचा इतिहास

Highlights Neeraj Chopra wins gold: भारतीय केवल 83.45 मीटर ही फेंक सके। Neeraj Chopra wins gold: तीसरे दौर में 85.97 मीटर के थ्रो के साथ फिर से बढ़त हासिल कर ली। Neeraj Chopra wins gold: टोनी केरेनन ने 84.19 मीटर के नए व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ के साथ रजत पदक जीता।

Neeraj Chopra wins gold Paris 2024: नीरज चोपड़ा मैदान में उतरते ही कमाल करते हैं। एक और गोल्ड झोली में डाल ली। फिनलैंड के तुर्कू में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर (गोल्ड लेवल) प्रतियोगिता, पावो नूरमी गेम्स में पुरुषों की भाला फेंक में 85.97 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज ने 83.62 मीटर के थ्रो के साथ शुरुआत की। ओलिवर हेलैंडर ने उन्हें कुछ समय के लिए पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने दूसरे दौर में 83.96 मीटर का थ्रो किया, जबकि भारतीय केवल 83.45 मीटर ही फेंक सके।

Locked in 🔐



Olympic and world champ @Neeraj_chopra1 secures his win in Turku with a throw at 85.97 💪#ContinentalTourGoldpic.twitter.com/liBsllvyhL