Neeraj Chopra-Kishore Jena Asian Games: पेरिस ओलंपिक 2024 में साथ ही धमाल मचाएंगे चोपड़ा और जेना, एशियाई खेल में जीते स्वर्ण और रजत

Highlights भारत ने बुधवार को एथलेटिक्स में 07 पदक जीते। भालाफेंक स्पर्धा में मुकाबला दोनों भारतीयों के ही बीच था। पहला थ्रो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में गड़बड़ी आने से दर्ज नहीं किया जा सका।

Neeraj Chopra-Kishore Jena Asian Games: ओलंपिक और विश्व चैम्पियन नीरज चोपड़ा ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए इस सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ 88 . 88 मीटर का थ्रो फेंककर एशियाई खेलों की भालाफेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता जबकि किशोर जेना ने 87 . 54 मीटर के साथ रजत पदक हासिल किया।

भारत ने बुधवार को एथलेटिक्स में सात पदक जीते। भालाफेंक स्पर्धा में मुकाबला दोनों भारतीयों के ही बीच था और जेना ने एक समय 86 .77 मीटर के अपने तीसरे थ्रो के साथ बढत भी बना ली थी लेकिन पिछली बार के चैम्पियन चोपड़ा ने अपने चौथे थ्रो पर 88 . 88 मीटर फेंककर फिर बढ़त बना ली। इससे पहले चोपड़ा का पहला थ्रो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में गड़बड़ी आने से दर्ज नहीं किया जा सका।

🥇 Asian Games 2023

🥇 World Championships 2023

🥈 World Championships 2022

🥇 Diamond League 2022

🥇 Olympic Games 2020

🥇 Asian Games 2018

🥇 Commonwealth Games 2018

🥇 Asian Championships 2017

🥇 South Asian Games 2016



Subedar #NeerajChopra – The GOAT 🐐🔥 pic.twitter.com/7MNSFUrgDk — P C Mohan (@PCMohanMP) October 4, 2023

जेना ने इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक 2024 के लिये भी क्वालीफाई कर लिया जबकि चोपड़ा अगस्त में बुडापेस्ट में हुई विश्व चैम्पियनशिप में 88 . 77 मीटर का थ्रो फेंककर क्वालीफाई कर चुके हैं । ओलंपिक क्वालीफिकेशन मार्क 85 . 50 मीटर है । चोपड़ा ने 82.38, 84.49, 88.8 और 80 . 80 मीटर के थ्रो फेंके। उनका तीसरा और छठा थ्रो फाउल रहा ।

Javelin? COMPLETED✅ pic.twitter.com/CL6xF3HTLC — The Quint (@TheQuint) October 4, 2023

वहीं जेना ने 81.26, 79.76, 86.77 और 87.54 के थ्रो फेंके । उनका पांचवां और छठा थ्रो फाउल रहा । जापान के डीन रौड्रिक गेंकी ने 82 . 68 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता । इसके कुछ पल बाद ही अनस मोहम्मद याहिया, अमोज जैकब, मुहम्मद अजमल वी और राजेश रमेश की चौकड़ी ने 3 : 01 . 58 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों की चार गुणा 400 मीटर रिले दौड़ में स्वर्ण पदक जीता ।

भारत की वित्या रामराज, ऐश्वर्य मिश्रा, प्राची और शुभा वेंकटेशन ने महिला वर्ग में रजत पदक हासिल किया। भारतीय चौकड़ी ने 3 : 27 . 85 सेकंड का समय निकाला जबकि बहरीन ने स्वर्ण और श्रीलंका ने कांस्य पदक जीता। हरमिलन बैंस और अविनाश साबले ने क्रमश: महिलाओं की 800 मीटर और पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीते ।

हरमिलन ने 2 : 03 . 75 सेकंड और साबले ने 13 . 21 . 09 मिनट का समय निकाला । इससे पहले सुबह भारत के पैदल चाल खिलाड़ियों मंजू रानी और राम बाबू ने 35 किमी मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। महिला और पुरुष स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक मंजू और राम बाबू ने कुल पांच घंटे 51 मिनट 14 सेकेंड के समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

चीन (पांच घंटे 16 मिनट 41 सेकेंड) को स्वर्ण जबकि जापान (पांच घंटे, 22 मिनट 11 सेकेंड) को रजत पदक मिला। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदार्पण करने वाली 35 किमी पैदल चाल मिश्रित टीम स्पर्धा को पहली बार एशियाई खेलों में शामिल किया गया है। भारत में भी इस स्पर्धा को कुछ वर्ष पहले ही शुरू किया गया।

पुरुषों की ऊंची कूद में अनिल कुशारे 2 . 26 मीटर के साथ चौथे स्थान पर रहे। उन्हें पदक जीतने के लिये 2 . 29 मीटर की कूद लगानी थी। जेस्सी संदेश 2 . 19 मीटर के साथ नौवे स्थान पर रहे। महिलाओं की त्रिकूद में शीना वी नेल्लिकल छठे स्थान पर रही।

