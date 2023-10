National Games 2023: 'भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार', 37वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया प्रतियोगिता के दौरान 28 आयोजन स्थलों पर 43 खेलों में 10 हजार से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे पीएम मोदी ने कहा, भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है

पणजी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता के दौरान 28 आयोजन स्थलों पर 43 खेलों में 10 हजार से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं, देश ने कई चैंपियन तैयार किए। उन्होंने कहा, हमने योजनाओं में बदलाव करके खिलाड़ियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया। पीएम मोदी ने कहा, इस साल का खेल बजट नौ साल पहले के बजट की तुलना में तीन गुना अधिक है। मोदी ने गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के बाद कहा, भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जा रहा है।

पीएम मोदी ने कहा, "राष्ट्रीय खेल ऐसे समय में हो रहे हैं, जब भारत का खेल जगत एक के बाद एक सफलता की नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। अभी एशियन पैरा गेम्स भी चल रहे हैं। इनमें भी भारतीय खिलाड़ियों ने 70 से ज्यादा मेडल जीतकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।" उन्होंने कहा, "इससे पहले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, इसमें भी भारत ने एक नया इतिहास रच दिया। ये सफलताएं यहां आए खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा हैं। ये नेशनल गेम्स एक प्रकार से आपके लिए, सभी नौजवानों के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए एक मजबूत लांच पैड है।"

