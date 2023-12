Major League Soccer 2024: 21 फरवरी से शुरुआत करेंगे मेसी, सभी टिकट बिके, प्रत्येक टीम 34 मैच खेलेगी, जानें शेयडूल

Highlights घरेलू मैदान पर 2024 के नियमित सीज़न की शुरुआत करेगा। मेसी ने क्लब के साथ ढाई साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 15 मई को ऑरलैंडो सिटी एससी का भी दौरा करेगा।

Major League Soccer 2024: अर्जेंटीना के कप्तान और दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 21 फरवरी को अपना पहला पूर्ण मेजर लीग सॉकर (एमएलएस) अभियान शुरू करेंगे। इंटर मियामी रियल साल्ट लेक के खिलाफ मैच के साथ घरेलू मैदान पर 2024 के नियमित सीज़न की शुरुआत करेगा। लीग ने घोषणा की।

मेसी ने क्लब के साथ ढाई साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मेसी का क्लब 15 मई को ऑरलैंडो सिटी एससी का भी दौरा करेगा। मैचों की घोषणा 2024 एमएलएस नियमित सीज़न के पूर्ण कार्यक्रम के साथ की गई, जो 19 अक्टूबर को समाप्त होगा और उसके बाद एमएलएस कप प्लेऑफ़ होगा और 7 दिसंबर को एमएलएस कप का समापन होगा।

विश्व कप चैंपियन और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में रिकॉर्ड आठ बार के बैलन डी'ओर विजेता मेसी ने कई कमाल किए हैं। पिछले साल 14 मैचों में 11 गोल किए। लीग कप फाइनल जीतकर क्लब को पहली बार ट्रॉफी दिलाई। मियामी ने यह भी कहा है कि उसके 2024 अभियान के सीजन टिकट पहले ही बिक चुके हैं। मेसी का यह इंटर मियामी में पहला पूर्ण सत्र होगा।

मियामी अमेरिका की शीर्ष फुटबॉल प्रतियोगिता मेजर लीग सॉकर में अपने अभियान की शुरुआत 21 फरवरी को रियल साल्ट लेक के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर करेगा। मेजर लीग सॉकर ने बुधवार को अगले सत्र के लिए कार्यक्रम घोषित किया। इसके अनुसार प्रत्येक टीम 34 मैच खेलेगी।

विश्व की अधिकतर फुटबॉल लीग फीफा के कार्यक्रम के दौरान अपने मैचों का आयोजन नहीं करती हैं लेकिन मेजर लीग सॉकर ने अंतरराष्ट्रीय मैचों के दौरान भी लीग को जारी रखने का फैसला किया है। इससे कई शीर्ष खिलाड़ी अपनी राष्ट्रीय टीम के साथ व्यस्त होने के कारण इस प्रतियोगिता में नहीं खेल पाएंगे। इन खिलाड़ियों में मेसी भी शामिल हैं।

मेसी मियामी के रियल बुल्स के खिलाफ 23 मार्च को होने वाले मैच के दौरान अर्जेंटीना की टीम के साथ हो सकते हैं। इसके अलावा वह फिलाडेल्फिया (15 जून), कोलंबस (19 जून), नैशविले (29 जून), चार्लोट (3 जुलाई) और सिनसिनाटी में (6 जुलाई) के खिलाफ भी मैच नहीं खेल पाएंगे।

