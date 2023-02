La Liga 2023: तालिका में 8 अंक की बढ़त, बार्सीलोना ने सेविला को 3-0 से हराया, रीयाल मैड्रिड को मल्लोर्का ने हराया, देखें 

Highlights तालिका में शीर्ष पर आठ अंक की बड़ी बढ़त बना ली। प्रतिस्पर्धी मुकाबलों में यह बार्सीलोना की लगातार 10वीं जीत है।

La Liga 2023: रीयाल मैड्रिड की हार के बाद बार्सिलोना ने ला लिगा (स्पेन की शीर्ष घरेलू फुटबॉल लीग) के सत्र के दूसरे चरण में अपने जीत का सिलसिला जारी रखते हुए तालिका में शीर्ष पर आठ अंक की बड़ी बढ़त बना ली। तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज मैड्रिड के खिलाफ मल्लोर्का ने 1-0 कर उलटफेर भरी जीत दर्ज की जबकि बार्सीलोना ने एकतरफा मुकाबले में सेविला को 3-0 से शिकस्त दी।

We're back at Spotify Camp Nou in 10 days for #BarçaManU !

प्रतिस्पर्धी मुकाबलों में यह बार्सीलोना की लगातार 10वीं जीत है। इस जीत के बाद बार्सीलोना के नाम 20 मैचों में 53 अंक है जबकि रीयाल मैड्रिड के इतने ही मैचों में 45 अंक है। सत्र में कुल 38 मैच खेले जाने है। बार्सीलोना ने तीनों गोल मैच के दूसरे हाफ में किये। टीम के लिए जोर्डी अल्बा (58वां मिनट), जावी (70वां मिनट) और राफहिंहा (79वां मिनट) ने गोल किये।

मल्लोर्का के खिलाफ रीयाल मैड्रिड को नाचो (13वां मिनट) के आत्मघाती गोल का खामियाजा हार से भुगतना पड़ा। अन्य मैचों में वलाडोलिड ने रीयाल सोसिदाद को 1-0 से हराया। गिरोना ने वालेंसिया को इसी अंतर से शिकस्त दी।

🎥 All the goals and top plays from Barça's 3-0 win over Sevilla