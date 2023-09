किरेन रिजिजू ने वुशु गेम्स में खिलाड़ियों को चीन का वीज़ा न देने पर कहा, " यह जज्बे और नियम का उल्लंघन है"

Highlights किरेन रिजिजू ने चीन में अरुणाचल प्रदेश के एथलीट्स को वीज़ा न देने पर कड़ी निंदा की चीन के हांगझू में 19 वां एशियन वुशु गेम होने जा रहा है कार्यकारी अध्यक्ष रणधीर सिंह ने हम इस बात को चीनी सरकार के समक्ष रख रहे हैं

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने चीन में होने जा रहे एशियन गेम्स में अरुणाचल प्रदेश के एथलीट्स को वीज़ा न देने पर कड़ी निंदा की है। चीन के हांगझू में 19 वां एशियन वुशु गेम होने जा रहा है। चीन ने इसमें शामिल होने के लिए अरुणाचल के खिलाडियों को वीजा नहीं दिया जिससे विवाद पैदा हो गया है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर तल्ख टिप्पणी कर लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश कोई विवादित क्षेत्र नहीं है बल्कि यह भारत की परिधि में आने वाला अभिन्न अंग है। उन्होंने आगे कहा कि वह अरुणाचल प्रदेश के निवासियों और वहां की भूमि पर किसी भी प्रकार के गैर-कानूनी दावे का कड़ा विरोध करते हैं।

Union Minister Kiren Rijiju tweets, "I strongly condemn this act by China to deny visas to our Wushu Athletes from Arunachal Pradesh who were to participate in the 19th Asian Games in Hangzhou. This violates both the spirit of Sports & also the Rules governing the conduct of… pic.twitter.com/OGOJZjMueV