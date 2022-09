अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारतीय ओलंपिक संघ से दिसंबर तक चुनाव कराने को कहा, जारी की निलंबन की चेतावनी

Highlights भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष के बिना गवर्नेंस मुद्दे का सामना कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मांग की है कि IOA दिसंबर तक अपने चुनाव कराएं या निलंबन का सामना करें।

नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने गुरुवार को भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) को अपने गवर्नेंस मुद्दों को हल करने और दिसंबर तक चुनाव कराने के लिए अंतिम चेतावनी दी। ऐसा करने में विफल रहने पर विश्व खेल निकाय भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। लुसाने में आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने आईओए अध्यक्ष के रूप में नरिंदर बत्रा के निष्कासन के बाद किसी भी कार्यवाहक / अंतरिम अध्यक्ष की पहचान नहीं करने का फैसला किया, यह कहते हुए कि यह राजीव मेहता (महासचिव) को प्राथमिक संपर्क बिंदु के रूप में पेश करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारतीय ओलंपिक संघ को जारी एक पत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कार्यकारी बोर्ड ने चल रहे आंतरिक विवादों, शासन की कमियों और चल रहे अदालती मामलों को देखते हुए अंतिम चेतावनी जारी करने का निर्णय लिया है। ऐसे में अगर दिसंबर 2022 में अगली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कार्यकारी बोर्ड की बैठक से पहले भारत खेल और एथलीटों के हित में आईओसी की संतुष्टि के लिए अपने शासन के मुद्दों को संबोधित करने और हल करने में असक्षम रहा तो बोर्ड भारत की एनओसी को तत्काल निलंबित करने पर विचार करेगा।

International Olympic Committee (IOC) yesterday issued a final warning to Indian Olympic Association (IOA) to "resolve its governance issues to the satisfaction of IOC" and hold elections by December, failing which the world sports body will ban India.