Australian Open 2024: टेनिस स्टार राफेल नडाल मांसपेशियों में चोट के कारण ऑस्ट्रेलियन ओपन से हटे

नई दिल्ली: टेनिस जगत के पूर्व विश्व नंबर वन खिलाड़ी राफेल नडाल ने रविवार, 4 जनवरी को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 से हटने का फैसला किया है। नडाल ने अपने एक्स हैंडल (पूर्व में ट्विटर) पर ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर होने के अपने फैसले की पुष्टि की है। उन्होंने हाल ही में ब्रिस्बेन ओपन में वापसी की है।

स्पैनियार्ड टेनिस खिलाड़ी ने कहा कि ब्रिस्बेन के दौरान उनकी मांसपेशियों में समस्या आ गई थी और मेलबर्न में उनका एमआरआई स्कैन हुआ, जिसमें उनकी मांसपेशियों में चोट का पता चला। राफेल नडाल ने कहा कि वह उच्चतम स्तर, विशेषकर 5-सेटर मैच में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार नहीं हैं और अपनी चोट के आगे के इलाज के लिए स्पेन वापस जाएंगे।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "सभी को नमस्कार, ब्रिस्बेन में मेरे आखिरी मैच के दौरान मेरी मांसपेशियों में एक छोटी सी समस्या थी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं चिंतित था। एक बार जब मैं मेलबर्न पहुंचा तो मुझे एमआरआई कराने का मौका मिला और मेरी मांसपेशियों में माइक्रो टियर है, नहीं उसी हिस्से में जहां मुझे चोट लगी थी और यह अच्छी खबर है। अभी मैं 5 सेटों के मैचों में अधिकतम आवश्यकता के स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अपने डॉक्टर को देखने, कुछ इलाज कराने और आराम करने के लिए वापस स्पेन जा रहा हूं।"

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

