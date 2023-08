Asian Champions Trophy 2023 Hockey Semi-Final: भारत ने जापान को 5-0 से रौंदा, फाइनल में मलेशिया से टक्कर, देखें वीडियो

Highlights दक्षिण कोरिया को 6-2 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (एसीटी) हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया। कोरिया के लिए वू चेओन जी और कप्तान जोंगह्युन जांग ने गोल किए। कोरिया ने तीसरे मिनट में ही चेओन जी के गोल से बढ़त बनाई।

India vs Japan Asian Champions Trophy 2023 Hockey Semi-Final: एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (एसीटी) हॉकी प्रतियोगिता 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले भारतीय हॉकी टीम ने जापान को 5-0 से रौंद दिया। 12 अगस्त को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। मलेशिया से टक्कर होगा

#AsianChampionshipTrophy: India beat Japan 5-0 in the semi-final.



India to now face Malaysia in the final. pic.twitter.com/KvlhNXWURz — ANI (@ANI) August 11, 2023

भारत ने अपने शानदार खेल का प्रदर्शन जारी रखते हुए शुक्रवार को यहां जापान को 5-0 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (एसीटी) हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया जहां उसका सामना शनिवार को मलेशिया से होगा। मलेशिया ने पहले सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 6-2 से पराजित किया।

भारत ने राउंड रोबिन लीग चरण में मलेशिया को 5-0 से करारी शिकस्त दी थी। भारत की तरफ से आकाशदीप सिंह (19वें मिनट), कप्तान हरमनप्रीत सिंह (23वें मिनट), मनदीप सिंह (30वें मिनट), सुमित (39वें मिनट) और सेल्वम कार्ति (51वें मिनट) ने गोल किये।

एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के सेमीफाइनल में शुक्रवार को चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में भारत का सामना जापान से हुआ। भारत ने पांच मैचों में चार जीत और एक ड्रॉ सहित 13 अंकों के साथ तालिका में पहले स्थान पर रहा। जापान पांच मैचों में एक जीत, दो ड्रॉ और दो हार के साथ पांच अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहा।

Jai ho! For the crowd in Chennai for making each half time loud and special 🫡#HockeyIndia#IndiaKaGame#HACT2023pic.twitter.com/30bZbOGsrC — Hockey India (@TheHockeyIndia) August 11, 2023

मलेशिया ने शानदार खेल का नजारा पेश करते हुए गत चैंपियन दक्षिण कोरिया को 6-2 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (एसीटी) हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया। मलेशिया की तरफ से फैज़ल सारी, शेलो सिल्वरियस, अबू कमाल अजराई और नजमी जाज़लान ने जबकि कोरिया के लिए वू चेओन जी और कप्तान जोंगह्युन जांग ने गोल किए।

दोनों टीम ने पहले क्वार्टर में सकारात्मक शुरुआत की। कोरिया ने तीसरे मिनट में ही चेओन जी के गोल से बढ़त बनाई लेकिन अजराई ने अगले मिनट में ही गोल दागकर मलेशिया को बराबरी दिला दी। इसके बाद भी दोनों टीम ने आक्रामक रवैया जारी रखा। मलेशिया ने नौवें मिनट में जाजलान के गोल से बढ़त हासिल की।

लेकिन कोरिया को 14वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला जिसे जांग ने गोल में बदलने में कोई गलती नहीं की। मलेशिया को दूसरे क्वार्टर के चौथे मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला जिसे सारी ने गोल में बदला। इसके दो मिनट बाद जाजलान ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके मलेशिया को 4-2 से आगे कर दिया। तीसरे क्वार्टर में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला।

इस क्वार्टर में दक्षिण कोरिया को पेनल्टी स्ट्रोक भी मिला लेकिन जिहुन यांग का शॉट गोलकीपर हाफ़िज़ुद्दीन ओथमान ने रोक दिया। मलेशिया चौथे क्वार्टर में शुरू से ही हावी हो गया। सिल्वरियस ने 47वें और 48वें मिनट में गोल करके मलेशिया की बढ़त मजबूत कर दी। दक्षिण कोरिया ने इसके बाद वापसी के लिए काफी प्रयास किए लेकिन मलेशिया ने उन्हें नाकाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

Legendary milestone for a Legendary Player.



Congratulations to PR Sreejesh on completing 300 Caps for Team India. Thank you for the exceptional service to the nation.

He was felicitated by FIH President Dato Tayyab Ikram, Hockey India President Padma Shri Dr. Dilip Tirkey and… pic.twitter.com/wRJjI8hXkh — Hockey India (@TheHockeyIndia) August 11, 2023

पाकिस्तान की हॉकी टीम ने शुक्रवार को यहां एशियाई चैम्पियंस ट्राफी के पांचवें स्थान के प्लेऑफ में चीन को 6-1 से हराकर सांत्वना जीत दर्ज की। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद खान और मोहम्मद अम्माद ने दो दो गोल दागे जबकि अब्दुल शाहिद और अब्दुल राणा ने एक एक गोल किया। चीन के लिए एकमात्र गोल बेनहाई चेन ने दागा।

