Hockey World Cup 2023: जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और नीदरलैंड की टीम सेमीफाइनल में, जानें शेयडूल

Highlights इंग्लैंड पर पेनल्टी शूटआउट में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। नीदरलैंड की टीम भी दक्षिण कोरिया पर जीत से उसके साथ अंतिम चार में पहुंच गयी। ‘रोमांचक’ क्वार्टरफाइनल मैच में हार की कगार से वापसी कर जीत हासिल की

Hockey World Cup 2023: एफआईएच पुरुष विश्व कप मैच के लिए सेमीफाइनल लाइन अप तय हो गया है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और नीदरलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में शुक्रवार को जर्मनी का सामना तीन बार की चैम्पियन और पिछले चरण की कांस्य पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया से होगा।

The semifinals of the FIH Odisha Hockey Men's World Cup 2023 are official 🙌🏆



🇦🇺 Australia vs Germany 🇩🇪

🇧🇪 Belgium vs Netherlands 🇳🇱



These are going to be two incredible games of hockey at the highest level 🔥



Watch the games on Jan. 27 live on https://t.co/igjqkvA4ct app 📲 pic.twitter.com/EvoARBOgKx