French Open 2024: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी ने 2024 सीज़न का पहला बीडब्ल्यूएफ खिताब जीता

Highlights सात्विक और चिराग की जोड़ी ने बीडब्ल्यूएफ फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब जीतकर सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की शीर्ष क्रम की जोड़ी ने पुरुष युगल में चीनी ताइपे के ली झे-हुई और यांग पो-हुआन को सीधे गेम में 21-13, 21-16 से हराया

French Open 2024: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने रविवार को प्रतिष्ठित बीडब्ल्यूएफ फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब जीतकर सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। शीर्ष क्रम की जोड़ी ने पुरुष युगल में चीनी ताइपे के ली झे-हुई और यांग पो-हुआन को सीधे गेम में 21-13, 21-16 से हराया। लगातार तीन बीडब्ल्यूएफ फाइनल हारने के बाद, दुनिया की नंबर 1 जोड़ी ने 40 मिनट में आसान जीत के साथ अपने विरोधियों पर हावी हो गई।

वे इस साल जनवरी में मलेशिया मास्टर्स और इंडियन ओपन के फाइनल में बुरी तरह हार गए थे, लेकिन पेरिस ओलंपिक 2024 से पहले उनकी अंतिम हार समाप्त हो गई। भारतीय जोड़ी इस साल मलेशिया सुपर 1000, इंडिया सुपर 750 में दूसरे स्थान पर रही थी जबकि पिछले साल चाइना मास्टर्स सुपर 750 में भी उपविजेता रही थी।

India's Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty win French Open badminton tournament doubles title

