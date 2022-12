FIH Women's Nations Cup: लगातार तीसरी जीत, दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में, इस टीम से भिड़ंत

Highlights दुनिया की आठवें नंबर की टीम भारत ने नौ अंक से पूल में शीर्ष स्थान हासिल किया। पहले मैचों में चिली को 3-1 से और जापान को 2-1 से शिकस्त दी थी। भारतीय टीम अब सेमीफाइनल में आयरलैंड से भिड़ेगी।

FIH Women's Nations Cup: पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी भारतीय महिला हॉकी टीम ने बुधवार को यहां एफआईएच नेशन्स कप में दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की जिससे वह पूल में शीर्ष पर रही।

Indian Women’s hockey team continued their winning momentum at the FIH Women’s Nations Cup 2022 here as they beat South Africa 2-0 in their pool B encounter on Wednesday. #ommcomnews https://t.co/pApts9Zax1

भारत के लिए दीप ग्रेस एक्का ने 14वें और गुरजीत कौर ने 59वें मिनट में गोल दागे। इससे टीम पूल बी के सभी मैच जीतने में सफल रही। दुनिया की आठवें नंबर की टीम भारत ने नौ अंक से पूल में शीर्ष स्थान हासिल किया। उसने इससे पहले मैचों में चिली को 3-1 से और जापान को 2-1 से शिकस्त दी थी। भारतीय टीम अब सेमीफाइनल में आयरलैंड से भिड़ेगी।

🏑🙌 TWO IN TWO! The Indian hockey women's team have registered consecutive victories in the FIH Women's Nations Cup after defeating Japan in their second game.



🗓️ We take on South Africa tonight!



📷 Getty • #INDJPN#FIHNationsCup#IndiaKaGame#TeamIndia#BharatArmypic.twitter.com/QJfaEgWaDS