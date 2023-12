FIH Men’s Junior World Cup 2023 quarterfinal: नीदरलैंड को 4-3 से हराकर सेमीफाइनल में टीम इंडिया, दो बार की चैम्पियन भारतीय टीम ने किया कमाल

Highlights सेमीफाइनल बृहस्पतिवार को और फाइनल शनिवार को खेला जायेगा। भारतीय टीम पूल सी में दूसरे स्थान पर रहने के बाद क्वार्टर फाइनल में प्रवेश की थी। कोरिया पर 4-2 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी।

FIH Men’s Junior World Cup 2023 quarterfinal: दो बार की चैम्पियन भारतीय टीम ने धमाल कर दिया। भारतीय टीम ने नीदरलैंड को रोमांचक क्वार्टर फाइनल में 4-3 से हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मलेशिया में एफआईएच पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में कमाल किया। सेमीफाइनल बृहस्पतिवार को और फाइनल शनिवार को खेला जायेगा।

A historic victory as India come back from 2 down to clinch the game against the Netherlands to book their spot in the Semi Finals of the FIH Hockey Men's Junior World Cup Malaysia 2023.#HockeyIndia#IndiaKaGame#RisingStars#JWCMalaysia2023pic.twitter.com/YFKv0p0jIs — Hockey India (@TheHockeyIndia) December 12, 2023

भारतीय टीम बृहस्पतिवार को सेमीफाइनल में जर्मनी से खेलेगी। विश्व रैंकिंग में तीसरे और चौथे स्थान पर काबिज भारत और नीदरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक रहा। हाफटाइम तक डच टीम 2 . 0 से आगे थी,लेकिन उसके बाद भारत ने वापसी की और दूसरे हाफ में चार गोल दागे।

नीदरलैंड के लिये टिमो बोएर्स (पांचवां मिनट), पेपिन वान डेर हेडेन (16वां मिनट) और ओलिवियर होर्टेनसियस (44वां मिनट) ने गोल किए, जबकि भारत के लिये आदित्य लालागे (34वां मिनट) , अराइजीत सिंह हुंडल (36वां मिनट) ,आनंद कुशवाह (52वां मिनट) और कप्तान उत्तम सिंह (57वां मिनट) ने गोल दागे।

Player of the match Rohit takes us through the historic comeback and talks about the team spirit in attaining this historic victory.#HockeyIndia#IndiaKaGame#RisingStars#JWCMalaysia2023pic.twitter.com/mB5UMUeUTB — Hockey India (@TheHockeyIndia) December 12, 2023

भारत ने 2001 में होबर्ट और 2016 में लखनऊ में यह टूर्नामेंट जीता है। इसके अलावा 1997 में इंग्लैंड में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में आस्ट्रेलिया से 2-3 से हार गए थे। नीदरलैंड टीम ने पहले ही क्वार्टर से आक्रामक शुरूआत करते हुए पेनल्टी कॉर्नर बनाया जिसे बोएर्स ने गोल में बदला। दूसरे क्वार्टर के पहले ही मिनट में वान डेर हेडेन ने दूसरे पेनल्टी कॉर्नर को तब्दील करके टीम को 2 . 0 की बढ़त दिला दी।

जो हाफटाइम तक बनी रही। तीसरे क्वार्टर में भारत ने शानदार वापसी की जिसके सूत्रधार रहे अराइजीत सिंह । उन्होंने 34वें मिनट में लालागे के गोल में सहायक की भूमिका निभाई और दो मिनट बाद पेनल्टी स्ट्रोक को तब्दील करके स्कोर 2 . 2 से बराबर कर दिया । तीसरे क्वार्टर में ही डच टीम ने फिर बढ़त बनाई जब ओलिवियर ने पेनल्टी कॉर्नर तब्दील किया।

Here are the Starting XI who will be ready to face off against the Netherlands in the Quarterfinal of the FIH Hockey Men's Junior World Cup Malaysia 2023.



📅 5th to 16th December 2023.

🏟️ Kuala Lumpur, Malaysia.

📺 Watch LIVE on Jio Cinema and Sports18 3, Sports18 1 HD and RTM… pic.twitter.com/SQ6oWOTQOz — Hockey India (@TheHockeyIndia) December 12, 2023

आखिरी दस मिनटों में भारतीय टीम ने जबर्दस्त हॉकी का प्रदर्शन करते हुए दो गोल कर डाले। कुशवाह ने 52वें मिनट में रिबाउंड पर गोल करके स्कोर बराबर किया। भारत को 57वें मिनट में महत्वपूर्ण पेनल्टी कॉर्नर मिला जिस पर गोल करने में कप्तान उत्तम सिंह ने चूक नहीं की।

आखिरी दो मिनटों में डच टीम ने बराबरी का गोल करने की भरसक कोशिश की लेकिन भारतीय डिफेंस चट्टान की तरह अडिग रहा। आखिरी क्वार्टर में रोहित ने लगातार छह पेनल्टी कॉर्नर बचाये और उन्हें इस शानदार प्रदर्शन के लिये प्लेयर आफ द मैच चुना गया।

