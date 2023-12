FIH Junior World Cup semifinal: जर्मन दीवार तोड़ने में नाकाम, जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी सेमीफाइनल में भारतीय टीम की हार, स्वर्ण पदक जीतने का सपना टूटा!

Highlights जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी सेमीफाइनल में गुरुवार को भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। जर्मनी दीवार को तोड़ने में टीम इंडिया नाकाम रही। आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारतीय टीम को 1-4 से हार का सामना करना पड़ा।

FIH Junior World Cup semifinal: जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप खिताब के लिए भारत का इंतजार जारी है। जर्मनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 4-1 से हराकर नौवीं बार फाइनल में जगह बनाई। जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी सेमीफाइनल में गुरुवार को भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है।

💔 India go down against Germany in the FIH Hockey Men's Junior World Cup Malaysia 2023 in the Semi Final.



We will compete for the 3rd place in the Tournament on 16th December 2023 at 3:30 PM IST.#HockeyIndia#IndiaKaGame#RisingStars#JWCMalaysia2023pic.twitter.com/pwx9l1xLnS — Hockey India (@TheHockeyIndia) December 14, 2023

Hard loss for India in the semi-final against Germany. They kept asking questions, particularly on PCs but couldn't convert. India had 12 PCs, but could not convert any. It just raises the silently growing question, perhaps, of who after Harmanpreet Singh. #JWCMalaysia2023 — Shahid Judge (@shahidthejudge) December 14, 2023

जर्मनी दीवार को तोड़ने में टीम इंडिया नाकाम रही। आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारतीय टीम को 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। स्वर्ण पदक जीतने का सपना टूट गया। विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज भारत ने चौथी रैंकिंग वाली नीदरलैंड टीम को क्वार्टर फाइनल में 4-3 से हराया था।

दबाव में खेलने की आदत काम नहीं आई। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल हो या जोहोर कप में कांस्य पदक का मुकाबला हमने दबाव में ही खेलकर जीत दर्ज की थी। यहां पर मात मिली। कांस्य पदक के लिए भारत खेलेगा।

Here's India's 🇮🇳 Starting XI for the all important clash against Germany 🇩🇪 in the FIH Hockey Men's Junior World Cup Malaysia 2023.



📅 5th to 16th December 2023.

🏟️ Kuala Lumpur, Malaysia.

📺 Watch LIVE on Jio Cinema and Sports18 3, Sports18 1 HD and RTM from 3:30 PM IST… pic.twitter.com/4ksQgugP7V — Hockey India (@TheHockeyIndia) December 14, 2023

Web Title: FIH Junior World Cup semifinal IND 1-4 GER Wasteful India goes down as Germany books ticket to final