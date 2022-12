FIFA World Cup: मैच हारने के बाद मोरक्को के खिलाड़ियों ने किया 'सजदा', इंस्टाग्राम लाइव पर लोगों को इस्लाम कबूल करने का दिया न्योता

FIFA World Cup: मोरक्को के फुटबॉल खिलाड़ियों ने फ्रांस द्वारा विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल मैच में हारने के बाद 'सजदा अल शुक्र' की पेशकश की। खिलाड़ियों की प्रार्थना की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई। मोरक्को के खिलाड़ियों के द्वारा सजदा करते हुए ईएसपीएन एफसी ने फोटो शेयर किया है और लिखा "मोरक्को के खिलाड़ी प्रार्थना की और फ्रांस से हारने के बाद अपने यात्रा प्रशंसकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। मोरक्को की इस टीम ने भले ही विश्व कप नहीं जीता हो, लेकिन उन्होंने हमारा दिल जीत लिया।'

This Morocco team may have not won the World Cup, but they won our hearts ❤️🇲🇦 pic.twitter.com/0xTkngqHZJ