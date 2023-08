FIFA Women’s World Cup 2023: फीफा महिला विश्वकप फुटबॉल सेमीफाइनल मुकाबला 15 और 16 अगस्त को, इन चार टीम में टक्कर, जानें अंतिम-4 लाइनअप और कहां देख सकते हैं लाइव मैच

Highlights ट्रॉफी पर एक देश का नाम अंकित किया जाएगा। स्पेन ने नीदरलैंड को 2-1 से हराकर पहली बार महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। नीदरलैंड की टीम चार साल पहले फ्रांस में फाइनल में अमेरिका से हार गई थी और अब दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं।

FIFA Women’s World Cup 2023:फीफा महिला विश्वकप फुटबॉल प्रतियोगिता 2023 अंतिम दौर में पहुंच गया है। सभी बड़ी टीम लगभग मुकाबले से बाहर हो गई हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 शुरू करने वाली 32 टीमों में से केवल चार टीमें बची हैं और रविवार 20 अगस्त को एक टीम चैंपियन बन जाएगी।

ट्रॉफी पर एक देश का नाम अंकित किया जाएगा। सलमा पारालुएलो के अतिरिक्त समय में किए गए गोल की मदद से छठी रैंकिंग पर काबिज स्पेन ने नीदरलैंड को 2-1 से हराकर पहली बार महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। नीदरलैंड की टीम चार साल पहले फ्रांस में फाइनल में अमेरिका से हार गई थी और अब दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं।

