FIFA Women's World Cup 2023: खिलाड़ियों की बगावत और चैंपियन..., गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव सहित सभी पुरस्कार विजेताओं की पूरी सूची, कारमोना का कारनामा, देखें

Highlights प्रशंसकों ने सिडनी में टीम की खिताबी जीत का जश्न मनाया। इंग्लैंड को 1-0 से हराकर पहली बार महिला विश्व कप का खिताब जीता। पुरुष टीम ने 2008 और 2012 में यूएफा यूरोपीय चैंपियनशिप भी जीती।

FIFA Women's World Cup 2023: आखिरकार स्पेन की महिला फुटबॉल टीम ने इतिहास रच कर पहली बार खिताब पर कब्जा किया। इंग्लैंड को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा महिला विश्व कप खिताब जीतने में सफल रहा। स्पेन ने खिलाड़ियों की बगावत के एक साल से भी कम समय में यह खिताब जीता।

स्पेन के पहले बड़े अंतरराष्ट्रीय खिताब ने उसे 2007 में जर्मनी के बाद महिला फुटबॉल विश्व कप जीतने वाली पहली यूरोपीय टीम भी बना दिया। सलमा पारलुएलो और एताना बोनमाती ने क्रमशः यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और गोल्डन बॉल का खिताब जीता।

क्वार्टर फाइनल में जापान के बाहर होने के बावजूद मियाजावा हिनाता ने कुल पांच गोल के साथ गोल्डन बूट पुरस्कार जीता। इंग्लैंड की मैरी इयरप्स को गोल्डन ग्लव से सम्मानित किया गया, जिसमें स्पेन के खिलाफ फाइनल में महत्वपूर्ण बचाव भी शामिल था। ओल्गा कारमोना ने फाइनल में कमाल कर दिया।

कारमोना ने मैच के 29वें मिनट में बाएं पैर से दनदनाता हुआ शॉट लगाया जिसे इंग्लैंड की गोलकीपर मैरी अर्प्स गोता लगाने के बावजूद गोल में जाने से रोकने में नाकाम रहीं। जश्न मनाते हुए कारमोना ने अपनी जर्सी उठा ली जिसके नीचे उनकी शर्ट पर ‘मेर्ची’ लिखा था जो उनके पूर्व स्कूल का नाम है।

कारमोना ने स्वीडन के खिलाफ सेमीफाइनल में स्पेन की 2-1 की जीत के दौरान भी 89वें मिनट में विजयी गोल दागा था। कारमोना इसके साथ ही 2015 में कार्ली लॉयड के बाद सेमीफाइनल और फाइनल में गोल करने वाली पहली खिलाड़ी बनीं। स्पेन की यह जीत इसलिए भी काबिलेतारीफ है क्योंकि पिछले साल उसकी खिलाड़ियों ने बगावत कर दी थी।

Your 2023 #DailyFantasy team of the tournament! ⭐



Who made your squad?#FIFAWWC