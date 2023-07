FIDE rating: तेजस तिवारी से मिलिए, सबसे कम उम्र के फिडे रेटिंग खिलाड़ी, पांच साल में किया कारनामा, स्टैंडर्ड रेटिंग 1149

Highlights चार साल और तीन महीने की उम्र में अपना पहला फिडे रेटिड रेपिड टूर्नामेंट खेला। 2022 में उत्तराखंड राज्य ओपन टूर्नामेंट के अंडर आठ वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया। दो से तीन घंटे अभ्यास करता है और उसका लक्ष्य ग्रैंडमास्टर और विश्व चैंपियन बनना है।

FIDE rating: भारत के पांच साल के तेजस तिवारी शतरंज की वैश्विक संचालन संस्था फिडे की रेटिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बने। तेजस की फिडे स्टैंडर्ड रेटिंग 1149 है। फिडे ने कहा कि किंडरगार्टन के छात्र तेजस ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में पहली दिवंगत धीरज सिंह रघुवंशी ओपन फिडे रेटिग शतरंज टूर्नामेंट के दौरान अपनी पहली रेटिंग (1149) हासिल की।

मात्र साढ़े तीन साल की उम्र में अपने परिवार के सदस्यों को खेलते हुए देखकर तेजस की शतरंज में रुचि जगी। उन्होंने चार साल की उम्र में जिला और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में खेलना शुरू किया और जल्द ही वह राज्य के बाहर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगे। तेजस ने चार साल और तीन महीने की उम्र में अपना पहला फिडे रेटिड रेपिड टूर्नामेंट खेला।

उन्होंने 2022 में उत्तराखंड राज्य ओपन टूर्नामेंट के अंडर आठ वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया। तेजस को कोचिंग देने वाले उनके पिता शरद तिवारी ने बताया कि उनका दिन में दो से तीन घंटे अभ्यास करता है और उसका लक्ष्य ग्रैंडमास्टर और विश्व चैंपियन बनना है।

👑 Meet Tejas Tiwari, the youngest FIDE-rated player! 👑



👦 He is five years old and has a FIDE Standard rating of 1149!

💥 The Indian chess player got interested in chess by watching family members playing when he was three and a half years old. He understood how the game is… pic.twitter.com/uhmNjR40xj — International Chess Federation (@FIDE_chess) July 24, 2023

शरद ने कहा, ‘‘वह हल्द्वानी के दीक्षांत इंटरनेशल स्कूल में यूकेजी में पढ़ता है और दिन में दो से तीन घंटे अभ्यास करता है। उसका लक्ष्य एक दिन ग्रैंडमास्टर और विश्व चैंपियन बनना है।’’ फिडे ने ट्वीट किया, ‘‘तेजस तिवारी से मिलिए, सबसे कम उम्र के फिडे रेटिड खिलाड़ी। वह पांच साल का है और उसकी फिडे स्टैंडर्ड रेटिंग 1149 है।’’

Tejas Tiwari is a 5-year-old boy living in Haldwani, Uttarakhand. Tejas has just become the youngest FIDE rated player in the world! He has a rating of 1149 now. We are proud to say that he attended the first ever ChessBase India Chess Camp!



Read more: https://t.co/ANFymVMdfXpic.twitter.com/RvNpfq1klE — ChessBase India (@ChessbaseIndia) July 25, 2023

