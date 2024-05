Lok Sabha Election 2024: शिवपाल यादव ने मंच से कर दी BJP को वोट देने की अपील, सत्तापक्ष ने ली चुटकी, यहां देखें वीडियो

Highlights शिवपाल यादव ने अचानक रैली में जनता को भाजपा को वोट की अपील कर दी उन्होंने कहा BJP को भारी मतों से जिताएं यह बात उन्होंने यूपी के जसवंत नगर में कही

Lok Sabha Election 2024: उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर में समाजवादी पार्टी के नेता और पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने चुनावी रैली में आए लोगों से अचानक भाजपा को जीताने की अपील कर दी। उन्होंने अपने दिए भाषण में कहा कि जारी लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में होने जा रही वोटिंग में 7 मई को भाजपा को वोट दें और इतने पर नहीं बल्कि भारी बहुमतों से जिताएं। अब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो रहा है।

We have to make the Bharatiya Janata Party win by a huge margin: Shivpal Singh Yadav, Samajwadi Party leader pic.twitter.com/BFgWiclFGN