बीजेपी को वोट देने की अपील करते दिखे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी नेता ने शेयर किया वीडियो

Highlights टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है कथित तौर पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन एक रैली में भाजपा की प्रशंसा करते दिख रहे हैं ये साफ नहीं है कि वीडियो किस दिन का है

Lok Sabha Elections 2024: पूर्व तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद सुष्मिता देव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कथित तौर पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरीपश्चिम बंगाल में एक रैली में भाजपा की प्रशंसा करते दिख रहे हैं। वीडियो में अधीर रंजन को बीजेपी को वोट देने की अपील करते देखा जा सकता है।

ये साफ नहीं है कि वीडियो किस दिन का है लेकिन वीडियो क्लिप में अधीर चौधरी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि भाजपा को वोट देना टीएमसी को वोट देने से बेहतर है। वह बांग्ला में कहते हैं कि टीएमसी को वोट क्यों दें...बीजेपी को वोट देना बेहतर है।

Meet the ⁦@INCIndia⁩ star campaigner for BJP in Bengal. ⁦@adhirrcinc⁩ Leader of the House of Lok Sabha. pic.twitter.com/HnFz8Ky71S