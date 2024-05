Supersonic Missile SMART: ‘सुपरसोनिक मिसाइल-असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो’ का सफल परीक्षण, जानें खासियत और रेंज

Highlights रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। पेलोड के रूप में उन्नत हल्के भार वाले टारपीडो को ले जाती है। आयुध प्रणाली ‘सुपरसोनिक मिसाइल-असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो’ (स्मार्ट) का सफल परीक्षण किया।

Supersonic Missile SMART: भारत ने बुधवार को ओडिशा के तट पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल-आधारित कम भार वाली एक आयुध प्रणाली ‘सुपरसोनिक मिसाइल-असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो’ (स्मार्ट) का सफल परीक्षण किया। एक रक्षा अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रणाली को सुबह करीब आठ बजकर 30 मिनट पर भूमि सचल प्रक्षेपक से प्रक्षेपित किया गया। रक्षा अधिकारी ने कहा कि इस परीक्षण में सममिति पृथक्करण, निकासी, रफ्तार नियंत्रण जैसे कई मानकों को भी परखा गया तथा नतीजे उत्साहवर्द्धक रहे। उन्होंने कहा कि 'स्मार्ट' नई पीढ़ी की मिसाइल-आधारित कम भार वाली एक आयुध प्रणाली है, जिसमें एक हल्का टॉरपीडो लगाया जाता है और इस टॉरपीडो का इस्तेमाल पेलोड की तरह होता है।

DRDO today successfully flight tested Supersonic Missile Assisted Release of Torpedo( SMART) from Dr APJ Abdul Kalam Island off the coast of Odisha. https://t.co/sbrcms4Upn @DefenceMinIndia @SpokespersonMoD pic.twitter.com/xAVBoQ5gF5

इसे भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को कम वजन वाले हल्के 'टॉरपीडो' की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक बढ़ाने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ‘सुपरसोनिक मिसाइल-असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो’ पैराशूट-आधारित रिलीज सुविधा के साथ पेलोड के रूप में उन्नत हल्के भार वाले टारपीडो को ले जाती है।

An Indian weapon that’s shaping up super-well! 👏🏽 Video of today’s test of SMART (Supersonic Missile Assisted Release of Torpedo) is a hybrid weapon that uses a missile to deliver a torpedo from land out 650 km at sea to hit an enemy submarine/ship. pic.twitter.com/T5EMMq73RI