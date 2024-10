Bhool Bhulaiyaa 3 vs Singham Again: अजय देवगन बनाम कार्तिक आर्यन?, दिवाली में कौन किस पर भारी, जानें बॉक्स आफिस हाल 

Highlights Bhool Bhulaiyaa 3 vs Singham Again: 60 प्रतिशत पर्दों पर प्रदर्शित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। Bhool Bhulaiyaa 3 vs Singham Again: ‘सिंघम अगेन’ पहले दिन 40-45 करोड़ रुपये की कमाई करेगी। Bhool Bhulaiyaa 3 vs Singham Again: ‘भूल भुलैया 3’ 20-25 करोड़ रुपये के आसपास कमाई कर सकती है।

Bhool Bhulaiyaa 3 vs Singham Again: इस बार दिवाली उत्सव के दौरान बॉक्स ऑफिस पर ‘‘सिंघम अगेन’’ का मुकाबला ‘‘भूल भुलैया 3’’ से होगा। फिल्म निर्माताओं और कारोबार विशेषज्ञों को उम्मीद है कि सितारों से सजी ये फिल्में उन्हें इस साल उद्योग को हुए नुकसान की कुछ भरपाई करने में मदद करेंगी। दोनों फिल्में एक नवंबर को दिवाली सप्ताहांत के दौरान देश भर के सिनेमाघरों में 6,000 से अधिक पर्दों पर प्रदर्शित की जाएंगी। फिल्म निर्माताओं के मुताबिक रोहित शेट्टी की पुलिस पर आधारित नवीनतम फिल्म ‘‘सिंघम अगेन’’ को बढ़त मिली है क्योंकि इसने 60 प्रतिशत पर्दों पर प्रदर्शित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है जबकि कार्तिक आर्यन अभिनीत ‘भूल भुलैया 3’ शेष 40 प्रतिशत पर्दों पर प्रदर्शित की जाएगी।

कारोबार विशेषज्ञों का अनुमान है कि ‘सिंघम अगेन’ पहले दिन 40-45 करोड़ रुपये की कमाई करेगी, जबकि ‘भूल भुलैया 3’ 20-25 करोड़ रुपये के आसपास कमाई कर सकती है। मूवीमैक्स सिनेमा के सीईओ (विशेष कार्यकारी अधिकारी) आशीष कनकिया ने सिनेमाघरों में अच्छी संख्या में दर्शकों के आने की उम्मीद जताई।

‘सिंघम’ श्रृखंला की तीसरी फिल्म ‘सिंघम अगेन’ में अजय देवगन, करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर हैं। अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित ‘‘भूल भुलैया 3’’ में आर्यन पिछली फिल्म के रूह बाबा के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हुए नजर आएंगे। विद्या बालन, जिन्होंने प्रियदर्शन की 2007 की मूल फिल्म में अवनि/मंजुलिका की भूमिका निभाई थी और फिर उसी भूमिका में वापसी करेंगी लेकिन इस बार उनके साथ माधुरी दीक्षित भी होंगी।

