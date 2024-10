Ayodhya Deepotsav 2024: 2512585 लाख दीये?, दीपोत्सव समारोह के दौरान 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखें वीडियो

Highlights Deepotsav celebration in Ayodhya: सबसे ज़्यादा लोगों (1,121) द्वारा एक साथ आरती करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। Deepotsav celebration in Ayodhya: डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। Deepotsav celebration in Ayodhya: नया विश्व रिकॉर्ड के साथ एक साथ लाखों मिट्टी के दीये जलाए गए।

Deepotsav celebration in Ayodhya: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कई रिकॉर्ड बने। दीपोत्सव समारोह के दौरान 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। गिनीज अधिकारी ने कहा कि पच्चीस लाख से अधिक दीये जलाकर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार और अयोध्या जिला प्रशासन और डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, अयोध्या जिला प्रशासन और सरयू आरती समिति ने सबसे ज़्यादा लोगों (1,121) द्वारा एक साथ आरती करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 25,12,585 दीयों के सबसे बड़े प्रदर्शन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया।

