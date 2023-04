UEFA Champions League 2023: चैंपियंस लीग के इतिहास में 35 गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, 22 साल और 272 दिन की उम्र में उपलब्धि हासिल की, इन खिलाड़ी को पीछे छोड़ा

Highlights मैनचेस्टर सिटी ने बायर्न म्यूनिख के खिलाफ क्वार्टर फाइनल का दूसरा चरण 1-1 से ड्रा खेला। 4-1 के कुल योग से जीत दर्ज करके अंतिम चार में जगह बनाने में सफल रहा। मैनचेस्टर सिटी पहली बार चैंपियंस लीग जीतने की कोशिश करेगा।

UEFA Champions League 2023: मैनचेस्टर सिटी के सुपर हीरो और गोल स्कोरिंग मशीन एर्लिंग हालैंड ने प्रीमियर लीग में अपने पहले सीजन के समाप्त होने से पहले एक और उपलब्धि हासिल की है। हालैंड अब यूईएफए चैंपियंस लीग के इतिहास में 35 गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं।

उन्होंने 22 साल और 272 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है। हालैंड ने इस रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया। किलियन एम्बाप्पे 23 साल और 269 दिन की उम्र में दूसरे स्थान पर हैं। लियोनेल मेसी तीसरे स्थान पर काइलियन एम्बाप्पे से थोड़े ही दिन पीछे हैं।

