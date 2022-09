डूरंड कप फाइनल: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने सुनील छेत्री के साथ किया ये कैसा सलूक? वीडियो शेयर कर लोग उठा रहे सवाल

कोलकाता: दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री के नेतृत्व में बेंगलुरू एफसी ने रविवार को डूरंड कप के फाइनल में जीत हासिल करते हुए पहली बार ये खिताब अपने नाम कर लिया। बेंगलुरू एफसी ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता। हालांकि, मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में दो ऐसे वाकये हुए जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर यूजर्स सवाल उठाने लगे।

पहला वीडियो जो वायरल हो रहा है, उसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ला गणेशन मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में फोटो खिंचाए जाने के समय सुनील छेत्री को 'साइड' करते नजर आ रहे हैं। इस वाकये का वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था।

Ladies & gentlemen, bringing you Shri La. Ganeshan, honorable Governor of West Bengal. #DurandCup The high-headedness is audacious. Not expected of a respectable figure, @LaGanesan . A public apology surely won't be too much to ask for. #IndianFootball pic.twitter.com/aEq4Yq6a6R

वायरल वीडियो पर अंशुल सक्सेना ने लिखा, 'पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ला गणेशन को डूरंड कप-2022 जीतने पर बधाई।'

वहीं, अप्रतिम बासु ने लिखा, 'यही होता है जब खेल में राजनीति का प्रवेश करा दिया जाता है... आश्चर्य है कि वे खेल की दुनिया में इस तरह के प्रतिष्ठित आयोजनों का उद्घाटन करने या समापन के लिए राजनीतिक हस्तियों को क्यों चुनते हैं...यह वास्तव में अस्वीकार्य है। खेल में केवल खेल बैकग्राउंड के लोग होने चाहिए।'

This is to happen when you have politics getting entry into sports mania... Wonder why they choose political figures to inaugurate or to close such prestigious events in the world of sports... Its really unacceptable 😒😒🙏🙏

Sports must have people from sports background only