CWG 2022: वेटलिफ्टिंग में गुरुराजा पुजारी ने जीता कांस्य पदक, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए दूसरा पदक

Highlights संकेत महादेव सरगर ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 55 किलो स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला था। पीएम नरेंद्र मोदी ने जीतने पर बधाई दी। मुक्केबाज मोहम्मद हसमुद्दीन फीदरवेट (57 किलो) स्पर्धा के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।

CWG 2022: गुरुराजा पुजारी ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा के पुरुष 61 किग्रा वर्ग में कुल 269 किलोग्राम के साथ भारत के लिए कांस्य पदक जीता। युवा भारोत्तोलक संकेत महादेव सरगर ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 55 किलो स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला था। पीएम मोदी ने बधाई दी।

PM Narendra Modi congratulates weightlifter Gururaj Poojary who bagged a bronze medal at the #CommonwealthGames , in Men's 61 Kg weight category pic.twitter.com/GuPzXCz5To

गोल्ड कोस्ट 2018 राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता गुरुराजा ने 269 किग्रा (118 किग्रा + 151 किग्रा) के कुल वजन से तीसरा स्थान हासिल किया। मलेशिया के अज्निल बिन बिदिन मुहम्मद ने 285 किग्रा (127+158) का वजन उठाकर खेलों में रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता।

पपुआ न्यू गिनी के मोरिया बारू ने 273 किग्रा (121+152) के कुल वजन से रजत पदक हासिल किया। यह भारत का मौजूदा खेलों में दूसरा पदक है, इससे पहले भारोत्तोलक संकेत सागर ने पुरुष 55 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता था।

#CommonwealthGames | Weightlifter Gururaj Poojary wins a bronze medal for India in the Men's 61 Kg weight category with a total of 269 Kg. pic.twitter.com/GdLLmoi5ZP