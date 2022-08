CWG 2022: अमित पंघाल ने रजत को स्वर्ण में बदला, इंग्लैंड के मैकडोनल्ड कियारान को 5-0 से हराया, भारत के लिए 42वां पदक

Highlights इस बार अमित ने पदक का रंग बदल दिया। सेमीफाइनल में जिम्बाब्वे के पैट्रिक चिनयेम्बा को सर्वसम्मत फैसले में 5-0 से पराजित किया था। फाइनल में इंग्लैंड के मैकडोनल्ड कियारान को शिकस्त दी।

CWG 2022: भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने सुपर संडे में धमाल कर दिया। अमित पंघाल ने पुरुषों की फ्लाईवेट (48-51 किग्रा) स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन के बूते राष्ट्रमंडल खेलों में इंग्लैंड के कियारन मैकडोनाल्ड को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है।

पंघाल ने रविवार को यहां राष्ट्रमंडल खेलों में अपना दबदबे भरा प्रदर्शन जारी रखते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किए। अपने मुकाबलों के फाइनल में मेजबान देश इंग्लैंड के प्रतिद्वंद्वी को पराजित किया। पंघाल ने कियारान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में गजब का आत्मविश्वास दिखाया।

Indian Boxer Amit Panghal wins Gold in the 48-51kg weight category defeating England's Kiaran Macdonald by 5-0 in #CommonwealthGames2022 pic.twitter.com/mN4AmluSkb

अमित पंघाल ने राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार फाइनल में प्रवेश किया था। पिछली बार उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। इस बार वह पदक का रंग बदल दिया। सेमीफाइनल में जिम्बाब्वे के पैट्रिक चिनयेम्बा को सर्वसम्मत फैसले में 5-0 से पराजित किया था। फाइनल में इंग्लैंड के मैकडोनल्ड कियारान को शिकस्त दी।

GOLD medal No. 2 in Boxing for India 😍😍

Amit Panghal wins GOLD medal after beating English pugilist by unanimous verdict in Final (51kg).

👉 2 more Gold medal Boxing bouts later today.

👉 Its Gold medal No. 15 for India #CWG22#CWGwithIASpic.twitter.com/tmlgUEHANP