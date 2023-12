Watch: क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हार के बाद दर्शकों का झेलना पड़ा गुस्सा, कह दी ये बात..

Highlights सऊदी अरब फुटबॉल प्रो लीग में हार के बाद रोनाल्डो को दर्शकों की आलोचना झेलनी पड़ी इस मैच में रोनाल्डो की टीम को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा फुटबॉल मैच में मेसी ने तो परफॉर्म ही नहीं किया, फिर भी उनके प्रति दीवनगी देखने लायक थी

रियाद: क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मौजूदगी के बावजूद अल नासर को सऊदी अरबफुटबॉल प्रो लीग में अल हिलाल के हाथों 0-3 से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद विजेता टीम के प्रशंसकों ने 'मेसी, मेसी' के नारे लगाकर पुर्तगाल के इस सुपरस्टार पर ताने कसे गये। लेकिन, मैनचेस्टर यूनाइटेड के दिग्गज ने इसे हंसी में उड़ा दिया और डगआउट की ओर जाते समय प्रशंसकों को चुंबन देते हुए उनके शब्द हंस के स्वीकार किये।

लियोनेल मेसी का इस मैच से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन पिछले दो दशक से रोनाल्डो और उनके बीच फुटबॉल के मैदान पर कड़ी प्रतिद्वंद्विता रही। यही वजह थी कि पांच बार के बैलन डी ओर विजेता रोनाल्डो जब मैदान से बाहर निकल रहे थे तो अल हिलाल के प्रशंसक अर्जेंटीना के सुपरस्टार का नाम लेकर उन्हें चिढ़ा रहे थे।

रोनाल्डो इस मैच में अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए, जबकि विजेता टीम की तरफ से अलेक्जेंडर मित्रोविच ने दो औेर सर्बिया के उनके साथी सर्गेज मिलिनकोविच सैविच ने एक गोल किया। रियाद की इन दो टीमों के बीच मुकाबले से पहले हालांकि प्रशंसक रोनाल्डो के समर्थन में नारे लगा रहे थे। इनमें से अधिकतर दर्शक रोनाल्डो की 7 नंबर की जर्सी पहनकर स्टेडियम में पहुंचे थे।

शुक्रवार को हुए मैच में उम्मीद के मुताबिक रोनाल्डो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएं। वहींं, सर्गेज मिलिनकोविक-सैविक ने 64वें मिनट में लीग लीडर्स के लिए स्कोरिंग की शुरुआत की, इसके बाद स्टार स्ट्राइकर अलेक्जेंडर मित्रोविक ने दो गोल किए। अल हिलाल ने लीग तालिका में अपनी बढ़त बना ली थी। सऊदी प्रो लीग सीजन 2023-24 में अल नसर और अल अहिली सऊदी 41 प्वाइंट्स के साथ टॉप पर हैं।

Ronaldo blew kisses at the Al-Hilal fans as they chanted Messi's name 😅



