Commonwealth Games: भारतीय मुक्केबाज शिव थापा ने पाकिस्तान के सुलेमान बलोच को 5.0 से हराया, प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

बर्मिंघम: भारत के अनुभवी मुक्केबाज शिव थापा ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपने अभियान का शानदार आगाज करते हुए पाकिस्तान के सुलेमान बलोच को हराकर 63. 5 किलोवर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया।

थापा ने एकतरफा मुकाबला 5 . 0 से जीतकर वेल्टर वेट वर्ग के अंतिम आठ में जगह बनाई। पांच बार के एशियाई चैम्पियनशिप पदक विजेता थापा तकनीकी तौर पर बलोच से काफी बेहतर थे और उन्होंने जबर्दस्त पंच लगाए।

विश्व चैम्पियनशिप के पूर्व कांस्य पदक विजेता ने रिंग के भीतर जबर्दस्त फुर्ती दिखाई। एक समय बलोच उन्हें मुक्का जड़ने के लिये आगे भी बढे़ लेकिन थापा चपलता से पीछे हट गए और पाकिस्तानी मुक्केबाज गिर गया।

