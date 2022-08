Commonwealth Games 2022: सेमीफाइनल में अमित पंघाल, निकहत जरीन, नीतू गंघास और मोहम्मद हुसामुद्दीन पहले ही पहुंच चुके अंतिम चार में

Highlights भारतीय मुक्केबाज ने अपने से युवा स्कॉटिश प्रतिद्वंद्वी को अपने मजबूत रक्षण से थका दिया। अमित पंघाल ने तेज तर्रार जवाबी हमले से बीच बीच में अंक जुटाये। राष्ट्रमंडल खेलों में अपना दूसरा पदक पक्का किया।

Commonwealth Games 2022: अमित पंघाल ने गुरुवार को यहां राष्ट्रमंडल खेलों में फ्लाईवेट (48-51 किग्रा) स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत का मुक्केबाजी रिंग में चौथा पदक पक्का कर दिया। गोल्ड कोस्ट में पिछले चरण के रजत पदक विजेता पंघाल ने स्कॉटलैंड के लेनोन मुलीगन के खिलाफ सर्वसम्मत फैसले में जीत दर्ज की।

News Flash: Boxing | Star Boxer Amit Panghal advances to Semis (51kg) with unanimous verdict (5:0) win over Scottish pugilist.

👉 4 medals assured for India (so far & counting) in Boxing. #CWG2022#CWG2022Indiapic.twitter.com/ivOMLE8t0O