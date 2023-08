Australia vs England Women’s World Cup 2023 Semifinal: ऑस्ट्रेलिया का सपना टूटा, इंग्लैंड ने 3-1 से हराया, 20 अगस्त को स्पेन से मुकाबला, दुनिया के सामने आएगा नया चैंपियन

Highlights 20 अगस्त को फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला स्पेन से होगा। ऑस्ट्रेलिया रोमांचक पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को हराकर पहली बार अंतिम चार में पहुंचा था। घरेलू धरती पर खिताब जीतने वाला अधूरा रहा।

Australia vs England Women’s World Cup 2023 Semifinal: सह मेजबान ऑस्ट्रेलिया का सपना टूट गया। इंग्लैंड ने 3-1 से हराकर महिला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2023 से बाहर कर दिया। 20 अगस्त को फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला स्पेन से होगा।

ऑस्ट्रेलिया रोमांचक पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को हराकर पहली बार अंतिम चार में पहुंचा था। घरेलू धरती पर खिताब जीतने वाला अधूरा रहा। इंग्लैंड 2015 और 2019 महिला विश्व कप में सेमीफाइनल हार चुका है। इंग्लैंड और स्पेन पहली बार महिला विश्वकप के फाइनल में पहुंचे हैं। इन दोनों टीमों के बीच रविवार को खिताबी मुकाबला होगा।

The #FIFAWWC Final awaits for the @Lionesses ! 👏

ऑस्ट्रेलिया शनिवार को तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में स्वीडन से भिड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की सुपरस्टार सैम केर टूर्नामेंट में पहली बार शुरूआती एकादश में शामिल थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए एकमात्र गोल भी किया लेकिन यह यूरोपीय चैंपियन इंग्लैंड को हराने के लिए पर्याप्त नहीं था।

पहले हाफ में पूरी तरह से इंग्लैंड का दबदबा रहा। इला टूने ने 36वें मिनट में गोल करके इंग्लैंड को 1-0 से बढ़त दिला दी। केर ने 63वें मिनट में बराबरी का गोल किया जिससे स्टेडियम में मौजूद 75 हजार से अधिक दर्शकों ने राहत की सांस ली।

The fairytale ends for co-hosts #AUS as #ENG book their place in the #FIFAWWC Final! 👏