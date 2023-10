Asian Para Games 2023 medals: 29 स्वर्ण सहित 111 मेडल पर कब्जा, चीन 500 के पार, देखें टॉप-6 देश की लिस्ट

Highlights भारत ने एशियाई पैरा खेलों में 2018 से अपने सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण पदक को पीछे छोड़ दिया था। भारत के पास अब 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य हैं। कुल पदक संख्या 111 हैं। शीतल देवी एक ही सत्र में दो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं।

Asian Para Games 2023 medals: चीन में भारतीय खिलाड़ी चमके। पदकों की झड़ी लग गई है। भारत ने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया। भारत ने एशियाई पैरा खेलों में 2018 से अपने सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण पदक को पीछे छोड़ दिया था। भारत के पास अब 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य हैं। कुल पदक संख्या 111 हैं।

भारत ने प्रतियोगिता के चौथे और अंतिम दिन चार स्वर्ण, दो रजत और छह कांस्य पदक के साथ 12 पदक जीते। शनिवार को पुरुषों की टी-47 400 मीटर स्पर्धा में दिलीप गावित द्वारा जीते गए 26वें स्वर्ण के साथ भारत ने प्रतिष्ठित 100 पदक का आंकड़ा पार कर लिया। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारतीय पैरा-एथलीटों का शानदार प्रदर्शन रहा।

🔥💯🥇🥈🥉 What a MOMENTOUS achievement! India has clinched a STUNNING 💯 medals at the #AsianParaGames2022! 🎉🇮🇳



🙌 The dedication, passion, and sheer talent of our para-athletes have us beaming with PRIDE! 🌟🇮🇳



👏 A HUGE shoutout to our incredible athletes, coaches, and the… pic.twitter.com/L1JCrtLVIg — SAI Media (@Media_SAI) October 28, 2023

गावित ने पुरुषों की 400 मीटर टी47 स्पर्धा में 49.48 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, जिसमें वह इंडोनेशिया के नूर फेरी प्रदाना और श्रीलंका के मरावाका सुबासिंघे से आगे रहे जिन्होंने क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता। भारत ने पहली बार एशियाई पैरा खेलों में 100 पदक का आंकड़ा छुआ है। पिछला सर्वश्रेष्ठ 2018 में 72 पदक था जब उन्होंने 15 स्वर्ण, 24 रजत और 33 कांस्य पदक जीते थे।

🥇 It's a golden triumph in Chess!



Darpan Irani brings home the Gold in Para Chess in Men's B1 category with his unwavering game spirit and amazing skill.🏆✌️✨



Congratulations, champ! 🌟 Let the cheers resound for this remarkable Gold victory. 🥳👏#AsianParaGames2022… pic.twitter.com/DDmcGGNQbE — SAI Media (@Media_SAI) October 28, 2023

भुजाहीन तीरंदाज शीतल देवी एशियाई पैरा खेलों में एक ही सत्र में दो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं। चीन, जापान, ईरान, कोरिया के बाद 5वें स्थान पर है। भारत कुल पदकों की संख्या के मामले में चौथे स्थान पर है। भारत ने हाल में एशियाई खेलों में रिकॉर्ड 107 पदक जीते थे।

100 MEDALS at the Asian Para Games! A moment of unparalleled joy. This success is a result of the sheer talent, hard work, and determination of our athletes.



This remarkable milestone fills our hearts with immense pride. I extend my deepest appreciation and gratitude to our… pic.twitter.com/UYQD0F9veM — Narendra Modi (@narendramodi) October 28, 2023

🏅 India adds a radiant touch to its Medal Tally with a resounding roar of golden glory! 🥇🇮🇳



In the Para Chess Men's team of B1 Category, the terrific trio of Ashwin, Darpan, and Soundarya secures a spectacular Gold, igniting our hearts with pride and joy! ✌️🏆🌟… pic.twitter.com/yEWtd8zz2s — SAI Media (@Media_SAI) October 28, 2023

जम्मू कश्मीर की 16 वर्ष की शीतल अपने पैरों से तीर चलाती हैं। इससे पहले उन्होंने कंपाउंड मिश्रित वर्ग में स्वर्ण और महिला युगल में रजत जीता था। किश्तवाड़ के दूरस्थ इलाके में सैन्य शिविर में पाई गई शीतल को भारतीय सेना ने बचपन में गोद ले लिया था।

It's one after another🏅in chess for Team India! 🥉🇮🇳



The Indian team, consisting of Kishan Gangolli, Aryan Joshi & Somendra, grabs a #Bronze in Para Chess Men's B2 category.



Congratulations to these champs for the🥉medal and making India proud! 🌟#AsianParaGames2022… pic.twitter.com/VQRKfGrDDr — SAI Media (@Media_SAI) October 28, 2023

जुलाई में उन्होंने पैरा विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशिप में सिंगापुर की अलीम नूर एस को 144.142 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। अंकुर धामा इस सप्ताह एक ही सत्र में दो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे।

Web Title: Asian Para Games 2023 medals October 28 India fifth with 29 gold, crosses 100 medal mark total 111 China on top with 518 medals