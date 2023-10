Asian Games 2023: तीरंदाजी स्पर्धा में एक और स्वर्ण, झोली में 21वां गोल्ड, 84 मेडल के साथ चौथे स्थान पर, देखें वीडियो

Highlights चीनी ताइपे को 230-229 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय स्क्वैश जोड़ी ने 20वां स्वर्ण पदक जीता। एशियाई खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी सुनिश्चित किया।

Asian Games 2023: भारत की पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने एशियाई खेलों की तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। दीपिका पल्लीकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने गुरुवार को यहां फाइनल में मलेशिया की जोड़ी को सीधे गेम में हराकर स्क्वाश मिश्रित युगल का खिताब जीता।

Archery, #AsianGames2022: GOLD #21 FOR THE INDIAN CONTINGENT AT THE HANGZHOU ASIAN GAMES AND IT IS THE INDIAN MEN'S COMPOUND TEAM WHO HAVE RETAINED THEIR TITLE FROM INCHEON THAT THEY LOST IN JAKARTA.. BEAT KOREA BY 235-230



BRILLIANTLY DONE OJAS, PRATHAMESH & ABHISHEK..



👏👏🇮🇳🥇 pic.twitter.com/md7Oiqe5jo — Vishank Razdan (@VishankRazdan) October 5, 2023

भारत की परनीत कौर, अदिति गोपीचंद स्वामी और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने गुरुवार को हांग्जो में एशियाई खेलों 2023 में तीरंदाजी महिला टीम कंपाउंड स्पर्धा में चीनी ताइपे को 230-229 से हराकर स्वर्ण पदक जीता और भारत को 19वां स्वर्ण दिलाया था। दीपिका पल्लीकल और हरिंदरपाल सिंह संधू की भारतीय स्क्वैश जोड़ी ने 20वां स्वर्ण पदक जीता।

Third Gold of the Day 🇮🇳!



Congratulations to Ojas, Abhishek and Prathamesh on clinching 🥇in Archery Men's Compound Team event at the #AsianGames2022.



Hitting 🎯 bang on, our archers have made a splendid display and made India proud. Kudos and best wishes. pic.twitter.com/Fd78LqIlO6 — Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 5, 2023

एशियाई खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी सुनिश्चित किया। दीपिका और हरिंदर ने फाइनल में आइफा बिंटी अजमन और मोहम्मद सयाफिक बिन मोहम्मद कमल को 35 मिनट में 11-10 11-10 से हराया। भारत ने 2014 में पुरूष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था जो टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। भारत ने इंचियोन में दो रजत और एक कांस्य भी जीता था।

दीपिका ने जीत के बाद कहा ,‘मुझे हमेशा याद नहीं रहता कि कोर्ट पर क्या हुआ। हमें सिर्फ आखिरी अंक याद रहता है। हम बहुत खुश हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम स्वर्ण पदक जीत सके।’ दूसरे गेम में एक समय भारतीय जोड़ी आसान जीत की ओर से बढ़ रही थी लेकिन इसके बाद उनकी एकाग्रता टूटी जिससे मलेशिया की जोड़ी मुकाबले को करीबी बनाने में सफल रही।

🚨 21st GOLD MEDAL FOR INDIA 🥇

India beat South Korea to take the Men's Compound Team Gold in Archery. pic.twitter.com/hc6uzNldsf — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) October 5, 2023

मलेशिया की जोड़ी ने 3-9 के स्कोर पर लगातार सात अंक से 10-9 की बढ़त बनाई लेकिन दीपिका और हरिंदर ने धैर्य बरकरार रखते हुए लगातार दो अंक के साथ जीत दर्ज की। एशियाई खेलों में संभवत: अंतिम बार खेल रही दीपिका ने अपने अभियान का अंत दो पदक के साथ किया। वह कांस्य पदक जीतने वाली महिला टीम का भी हिस्सा थीं। यह 32 वर्षीय खिलाड़ी चार एशियाई खेलों में छह पदक जीत चुकी है जिसमें एक स्वर्ण, एक रजत और चार कांस्य पदक शामिल हैं।

Web Title: Asian Games 2023 Overall medals tally October 5 India 4th with 21 gold, 84 medals Men’s team in compound archery wins GOLD see video