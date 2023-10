Asian Games 2023 Overall medals tally: एशियाई खेल में अभी तक 80 पदक पर कब्जा, 18 स्वर्ण के साथ चौथे स्थान पर भारत, बैंस, सेबल, जेना और महिलाओं की 4x400 मीटर रिले ने रजत पदक

Highlights भारतीय पुरुष चार गुणा 400 मीटर रिले टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत लिया है। एशियाई खेलों में बुधवार को महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। एशियाई खेलों में पुरुषों की 5000 मीटर में रजत पदक जीता।

Asian Games 2023 Overall medals tally: भाला फेंक में नीरज चोपड़ा और 4x400 मीटर रिले टीम में पुरुष चौकड़ी ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अभी तक 80 पदक जीत लिया है, जिसमें 18 स्वर्ण, 30 रजत और 32 कांस्य पदक हैं। ओजस प्रवीण देवतले और ज्योति सुरेखा वेन्नम की जोड़ी ने भारत को 16वां स्वर्ण पदक दिलाया था।

भारतीय पुरुष चार गुणा 400 मीटर रिले टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत के नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेलों की भालाफेंक स्पर्धा में स्वर्ण और किशोर जेना ने रजत पदक जीता है। भारत की हरमिलन बैंस ने अपनी मां के प्रदर्शन को 21 साल बाद दोहराते हुए एशियाई खेलों में बुधवार को महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता।

Hangzhou Asian Games: India win gold medal in Men's 4x400 metre relay race pic.twitter.com/JUBMxSe2o7 — ANI (@ANI) October 4, 2023

पहलवान सुनील कुमार ने 87 किग्रा ग्रीको-रोमन स्पर्धा में कांस्य पदक मैच में किर्गिस्तान के अताबेक अज़ेसबेकोव को 2-1 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। भारत के लंबी दूरी के धावक अविनाश साबले ने अपना प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखते हुए बुधवार को यहां एशियाई खेलों में पुरुषों की 5000 मीटर में रजत पदक जीता।

Hangzhou Asian Games: Neeraj Chopra bags gold medal in Javelin throw with the best throw of 88.88 metres. Kishore Jena clinches silver medal pic.twitter.com/dmeg6meLX1 — ANI (@ANI) October 4, 2023

भारत के 29 वर्षीय खिलाड़ी ने 13 मिनट 21.09 सेकंड का समय लेकर दूसरा स्थान हासिल किया। बहरीन के बिरहानु यमाताव बालेव ने 13:17:40 के प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनके हमवतन दावित फिकादु अदमासु ने 13:25:63 का समय लेकर कांस्य पदक हासिल किया।

Neeraj Chopra strikes gold once again at the Asian Games.



Scripting history in the Indian sports arena with a second consecutive gold, he's an inspiration to all.



Heartfelt congratulations to him and may the journey ahead be filled with even more triumphs.#AsianGames2022pic.twitter.com/vmdw7LdWh7 — Sambit Patra (@sambitswaraj) October 4, 2023

भारत के एक अन्य खिलाड़ी गुलवीर सिंह ने 13:29:93 का समय लेकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया लेकिन वह आखिर में चौथे स्थान पर रहे । साबले का यह इन खेलों में दूसरा पदक है। उन्होंने पिछले सप्ताह 3000 मीटर स्टीपलचेज में स्वर्ण पदक जीता था।

Naib Subedar Avinash Sable wins silver medal in men's 5000m race final at Asian Games



(file photo) pic.twitter.com/x78Q3gqIWb — ANI (@ANI) October 4, 2023

भारतीय पुरुष टीम ने चीन को 2 . 1 से हराकर एशियाई खेलों की ब्रिज स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया जिससे कम से कम रजत पदक पक्का हो गया। भारतीय पुरुष टीम ने जकार्ता में कांस्य पदक जीता था। अब फाइनल में उसका सामना शुक्रवार को हांगकांग से होगा। सेमीफाइनल में भारत ने 155 . 60 अंक बनाये जबकि मेजबान को 135 अंक मिले।

Team VS ➡️

Neeraj chopra won gold🥇 and kishore kumar won silver🥈 🇮🇳🇮🇳in the Men's Javelin Event at the Asian Games.

Congratulations Team India. pic.twitter.com/3tgab40r6f — Vijay Sampla (@thevijaysampla) October 4, 2023

दूसरे सेमीफाइनल में हांगकांग ने जापान को 153 . 118 से मात दी। भारतीयों ने पहला सत्र 16 . 36 से गंवा दिया था लेकिन दूसरे में वापसी करते हुए 37 . 24 से बराबरी की। तीसरे और आखिरी सत्र में भारतीय टीम ने 35 . 25 से जीत हासिल की । भारतीय महिला और मिश्रित टीमें सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी थी।

Another Silver for India in the Women's 800m event at the Asian Games. Congratulations @HarmilanBains on this splendid performance. She is a great source of inspiration for all aspiring athletes. pic.twitter.com/p1S9ZOVDzW — Narendra Modi (@narendramodi) October 4, 2023

