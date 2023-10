Asian Games 2023: स्वर्ण और रजत के लिए आपस में भिड़ेंगे ओजस और अभिषेक, तीरंदाजी कंपाउंड स्पर्धा के फाइनल में दो भारतीय खिलाड़ी

Highlights ओजस देवताले और अभिषेक वर्मा ने कमाल कर दिया। दो दोस्त फाइनल में एक-दूसरे को टक्कर देंगे। भारत का स्वर्ण और रजत पक्का कर लिया है।

Asian Games 2023: ओजस देवताले और अभिषेक वर्मा ने कमाल कर दिया। दो दोस्त फाइनल में एक-दूसरे को टक्कर देंगे। ओजस देवताले और अभिषेक वर्मा एशियाई खेलों की तीरंदाजी कंपाउंड स्पर्धा के फाइनल में एक दूसरे से भिड़ेंगे, भारत का स्वर्ण और रजत पक्का कर लिया है।

GOLD 🥇 and SILVER 🥈 Medal confirmed for #TeamIndia🇮🇳 in Men's Individual Compound Archery 🏹



Abhishek Verma and Ojas Deotale moves to the FINAL.#AsianGames2023#IndiaAtAg22pic.twitter.com/tl5PuR6LKT — Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 3, 2023

एशियाई खेल 2023 में तीरंदाजी में भारत ने एक स्वर्ण और दो रजत पदक पक्के कर लिए हैं। पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। भारतीय जोड़ी अब एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेगी और इस तरह पोडियम पर भारत का पहला और दूसरा स्थान सुनिश्चित करेगी।

GOLD & SILVER assured for India in Archery 🔥🔥🔥



Abhishek Verma & Ojas Deotale will take on each other in Compound FINAL on Saturday. #IndiaAtAsianGames#AGwithIAS#AsianGames2023pic.twitter.com/jpFxaj5Ue9 — India_AllSports (@India_AllSports) October 3, 2023

वहीं मौजूदा विश्व चैम्पियन देवताले ने 150 में से 150 स्कोर करके कजाखस्तान के अकबरअली कारबायेव को हराया था। वर्मा ने दक्षिण कोरिया के शीर्ष वरीयता प्राप्त जो जाएहुन को हराया, जबकि देवताले ने दक्षिण कोरिया के ही सातवीं वरीयता प्राप्त यांग जाएवोन को मात दी।

Ojas Deotale, Abhishek Verma set up all-Indian men's compound final, assure country of 1-2 finish in archery at Asian Games — Press Trust of India (@PTI_News) October 3, 2023

दूसरा रजत तब पक्का हो गया, जब ज्योति सुरेखा वेन्नम ने एशियाई खेलों 2023 में महिला कंपाउंड व्यक्तिगत फाइनल में पहुंचने के लिए हमवतन अदिति स्वामी को हराया। दोनों के बीच सेमीफाइनल मैच में वेन्नम ने 149-146 के स्कोर के साथ स्वामी पर जीत हासिल की।

🥇🥈 𝗜𝗧 𝗜𝗦 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝘃 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝗜𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟! India secure historic first-ever individual Gold in Asian Games archery as Abhishek Verma and Ojas Deotale defeated their Korean opponents to enter the Finals.



🇮🇳 The all-Indian Gold medal match will happen on… pic.twitter.com/okoJpSglAB — Team India at the Asian Games 🇮🇳 (@sportwalkmedia) October 3, 2023

मौजूदा विश्व चैम्पियन ओजस देवताले ने परफेक्ट 150 स्कोर करके एशियाई खेलों में पुरूषों की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए, जहां उनका सामना हमवतन अभिषेक वर्मा से होगा जिससे भारत का स्वर्ण और रजत पदक पक्का हो गया। ज्योति सुरेखा वेन्नम ने अपने सारे अनुभव का इस्तेमाल करके अदिति स्वामी को हराकर महिला कंपाउंड व्यक्तिगत फाइनल में प्रवेश कर लिया।

भारत के तीरंदाजी में तीन पदक पक्के हो गए हैं और सात अन्य स्पर्धाओं में भारतीय पदक की दौड़ में हैं। बर्लिन में दो महीने पहले सीनियर विश्व चैम्पियनशिप खिताब जीतने वाले देवताले ने दक्षिण कोरिया के सातवीं वरीयता प्राप्त यांग जाएवोन को 150 . 146 से हराया। उन्होंने 15 तीर पर परफेक्ट 150 स्कोर किया। वहीं वर्मा ने दक्षिण कोरिया के शीर्ष वरीयता प्राप्त जू जाएहून को 147 . 145 से मात दी।

