Asian Games 2023: तीरंदाजी में भारतीय महिला टीम ने चीन को दी मात, गोल्ड पर किया कब्जा

India in Asian Games 2023: तीरंदाजी में भारत महिला टीम ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीत लिया है। चीनी टीम ने पहले सेट में बढ़त बनाकर खेल रही थी, लेकिन बचे दोनों सेटों में भारतीय टीम ने शानदार खेलते हुए उन्हें जीतने का एक भी मौका नहीं दिया।

इस जीत में शामिल ज्योथी सुरेखा वेन्नम, अदिति गोपीचंद और परणीत कौर शामिल थी। 19 वें एशियन्स गेम्स चीन के हांगझोऊ में चल रहे हैं। भारतीय टीम ने चीनी महिला टीम की त्रिकोणीय जोड़ी को 230-229 से हराया। चीन की तरफ से यी ह्सुान छेन, ई-जोई हुआंग और लु-युन खेल रही थी।

तीरंदाजी गेम्स के पहले सेट में चीनी ताइपी जोड़ी ने काफी कड़ा मुकाबला जारी रखते हुए 54-56 से जीत लिया, लेकिन इसके बाद तो मानों भारतीय महिला टीम ने चीनी टीम को किसी भी सेट में जीतने का कोई मौका ही नहीं दिया। बता दें कि आर्चरी में भारत का दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले भारतीय मिक्स टीम ये कारनामा कर चुकी है।

वहीं, इस जीत पर भारतीय स्पोर्ट्स प्राधिकरण ने भी तीनों को शुभकामनाएं दी। इससे पहले क्वार्टरफाइनल की बात करें तो भारतीय महिला टीम ने हॉन्ग-कॉन्ग को 231-220 से मात दी थी।

